Foto | Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia), două medalii de aur la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi

Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia), două medalii de aur la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi

Performanță remarcabilă a sportivului albaiulian Alecsandru Boloage, legitimat la CS Unirea Alba Iulia.

Acesta a cucerit două medalii de aur, la juniori și seniori – 63 kg, la la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi.

Competiția a avut loc la Miercurea Ciuc, în perioada 2-4 octombrie 2026.

Momentan Alecsandru Boloage se antrenează la București la lotul național sub comanda maestrului Constantin Apostol.

foto: Alexandru Boloage celebrând succesele de la Miercurea Ciuc

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