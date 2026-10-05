„Armonii și gusturi la Pianu”, festival dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, ediția 2026: Când va avea loc evenimentul

În 10 și 11 octombrie se va desfășura ediția 2026 a festivalului „Armonii și gusturi la Pianu”.

Primăria și Consiliul Local Pianu, Județul Alba, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Consiliul Județean Alba și Direcția pentru Agricultură Județeană Alba sunt organizatorii manifestării din Pianu de Jos,

Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” este dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești.

La eveniment vor fi prezenți producători autohtoni care își vor promova și vinde produsele tradiționale.

„Vă invităm să petrecem împreună într-un ambient specific zonei, cu gusturi românești, și muzică de calitate!”, au transmis organizatorii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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