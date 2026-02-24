VIDEO | Accident GRAV pe DN 14: Doi bărbați în stop cardio-respirator și o adolescentă de 14 ani rănită după impactul dintre două mașini

Accident GRAV pe DN 14: Doi bărbați în stop cardio-respirator și o adolescentă de 14 ani rănită după impactul dintre două mașini

Un accident rutier grav a avut loc marți după-masa, în jurul orei 17.00, pe DN 14, în județul Sibiu. Doi bărbați în stop cardio-respirator și o adolescentă de 14 ani rănită după impactul dintre două mașini.

ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Agârbiciu la evenimentul rutier. La fața locului sunt mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SAJ.

Din primele informații trei persoane sunt încarcerate, două în stare de inconștiență.

Cele trei victime au fost extrase din mașini.

– o minoră în vârstă de 15 ani, conștientă cu multiple traumatisme

– doi bărbați în vârstă de 51, respectiv 45 de ani, inconștienți în stop cardio-respirator. În aceste momente se aplică manevre de resuscitare.

Potrivit IPJ Sibiu, traficul rutier în zonă este blocat complet.

Misiunea este în desfășurare, revenim cu date.

UPDATE IPJ: Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe DN14, spre Sibiu, la km 34, un bărbat în vârstă de 51 de ani, din localitatea Bazna, din cauze care urmează a se stabili, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat de 45 ani, din Mediaș.

Cei doi conducători auto și pasagera din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 51 de ani, o tânără în vârstă de 15 ani din localitatea Bazna au suferit răni grave și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Traficul rutier este blocat în continuare.

