VIDEO | Accident MORTAL pe DN 1 E60: COD ROȘU de intervenție după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat la Dumbrava. Intervin 2 elicoptere SMURD și peste 10 autospeciale
Un accident rutier grav a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 16.30, pe DN1 E60. O persoană în stop cardio-respirator este resuscitată după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. A fost activat planul roșu de intervenție.
Circulația este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar.
La fața locului intervin de urgență echipaje medicale, precum și echipaje de poliție pentru efectuarea cercetărilor.
Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
La fața locului, la acest moment, au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.
Din primele date, în autocar se aflau 20 de persoane. Una este încarcerată, iar salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia.
Un bărbat se afla în stop cardio-respirator și se aplică manevre de resuscitare. Celelalte persoane implicate în accident sunt conștiente și cooperante. Se efectuează triajul victimelor în vederea transportului la spital. Pană acum, nicio persoană nu au fost transportată la spital. Au aterizat și cele două elicoptere SMURD pentru a sprijini partea medicală.
UPDATE: Din păcate, a fost declarat decesul unui bărbat de aproximativ 70 de ani.
