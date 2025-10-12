VIDEO | Accident GRAV pe DJ 106. Bărbat în stop cardio-respirator, intervine elicopterul SMURD
Un accident rutier grav a avut loc astăzi pe drumul județean DJ 106, între localitățile Ruja și Agnita, în județul Sibiu. În eveniment a fost implicat un microbuz de transport marfă care transporta legume.
Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD – dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
O persoană a rămas încarcerată în urma impactului. Este vorba despre un bărbat, găsit inconștient și aflat în stop cardiorespirator. Salvatorii au reușit extragerea victimei și efectuează în aceste momente manevre de resuscitare.
De asemenea, la locul accidentului a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Brașov. Traficul este blocat total pe DJ 106, la kilometrul 61, iar misiunea este în desfășurare. Autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare despre starea victimei și circumstanțele producerii accidentului.
Revenim cu detalii suplimentare.
