Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Accident GRAV pe DJ 106. Bărbat în stop cardio-respirator, intervine elicopterul SMURD

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 15 minute

în

De

VIDEO | Accident GRAV pe DJ 106. Bărbat în stop cardio-respirator, intervine elicopterul SMURD

Un accident rutier grav a avut loc astăzi pe drumul județean DJ 106, între localitățile Ruja și Agnita, în județul Sibiu. În eveniment a fost implicat un microbuz de transport marfă care transporta legume.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD – dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

O persoană a rămas încarcerată în urma impactului. Este vorba despre un bărbat, găsit inconștient și aflat în stop cardiorespirator. Salvatorii au reușit extragerea victimei și efectuează în aceste momente manevre de resuscitare.

De asemenea, la locul accidentului a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Brașov. Traficul este blocat total pe DJ 106, la kilometrul 61, iar misiunea este în desfășurare. Autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare despre starea victimei și circumstanțele producerii accidentului.

Revenim cu detalii suplimentare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse tradiționale, expoziții de dovleci și concerte live

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

12 octombrie 2025

De

Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse tradiționale, expoziții de dovleci și concerte live Astăzi, 12 octombrie 2025, în zona Căminului Cultural din Pianu de Jos, județul Alba, are loc festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu”, dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 7 ore

în

12 octombrie 2025

De

Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 12 octombrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de elită

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 19 ore

în

11 octombrie 2025

De

Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de elită Ruxandra Conradi, o tânără care și-a transformat visurile în pașaport pentru lume, a pornit la drum din inima Transilvaniei, de la Alba Iulia. Povestea ei nu este doar despre un master la una dintre cele mai […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat

Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat. Ce urmează să se schimbe De la debutul său, WhatsApp...
Actualitateacum 4 ore

America, lecție de economie dată Europei în 2025. Radu Georgescu: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză”

America, lecție de economie dată Europei în 2025. Economist: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 15 minute

VIDEO | Accident GRAV pe DJ 106. Bărbat în stop cardio-respirator, intervine elicopterul SMURD

VIDEO | Accident GRAV pe DJ 106. Bărbat în stop cardio-respirator, intervine elicopterul SMURD Un accident rutier grav a avut...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse tradiționale, expoziții de dovleci și concerte live

Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

18 octombrie 2025 | „Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se exprime liber

„Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025: Ce distincție a primit

Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025 Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”

Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Politică Administrațieacum 2 zile

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
Opinii - Comentariiacum o zi

11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții

11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea