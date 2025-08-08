VIDEO | A început Truck Tuning Art 2025: Peste 300 de camioane au ajuns în Cetatea Alba Carolina la cel mai așteptat eveniment al anului
A început Truck Tuning Art 2025: Peste 300 de camioane au ajuns în Cetatea Alba Carolina
Truck Tuning Art 2025 a început vineri, 8 august 2025, la Alba Iulia. Camioanele spectaculoase au ajuns în Cetatea Alba Carolina.
Titanii șoselelor s-au întors în Cealaltă Capitală, la cea de-a șasea ediție a celui mai mare festival de camioane din România.
Citește și: VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare
Peste 300 de camioane spectaculoase vă așteaptă să le admirați, dar și să participați la demonstrații incredibile.
Din program nu puteau să lipsească provocările la masa de skandenberg cu Radu Valahu, care va încerca totodată dorârea unui record mondial, dar și confruntarea acestuia cu 1000 cai putere, mai exact încercarea de a tractare prin forța brațelor 2 capete tractor.
În cadrul evenimentului va fi organizată și o licitație în scop caritabil, iar fondurile obținute vor fi donate unui caz medical grav al unui șofer care are nevoie de o intervenție costisitoare în afara țării.
Pentru cei care își vor petrece weekend-ul în Cetatea Alba Carolina, organizatorii au pregătit concerte, dar și un show TTA de lumini și umbre, asigurat de camioanele participante.
PROGRAM Truck Tuning Art (TTA) 2025
*Vineri, 8 august 2025
– ORA 16 – Punerea în mișcare a coloanei pe traseul Ambient – Ampoi 1 – Centru – Bd. Ferdinand I, Bd. Încoronării – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Horea-Celea Moților – Strada Gemina – intrare Cetate (Spațiile Rima).
– ORA 17 – Intrarea în Cetate și parcarea camioanelor
– ORA 20 – Terminarea parcării camioanelor
– ORA 20 – Music Show asigurat de către DJ Cretzu & Spectacol de lumini ale camioanelor expozanților
– ORA 23 – Închiderea programului
*Sâmbătă, 9 august 2025
– ORA 10 – Deschiderea programului
– ORA 10-17 – Jurizare Camioane
– ORA 17 – Radu Valahu vs “Melcul Turbo” celebrul camion al celor de la Troaca De Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de Camioane.
– ORA 20 – Concert Cristian Alexievici Band
– ORA 22-22:30 – Show TTA lumini si umbre – camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini
– ORA 23 – Închiderea programului
*Duminică, 10 august 2025
– ORA 10 – Deschiderea programului
– ORA 10-12 – Jurizarea camioanelor
– ORA 12 – Poziționarea si pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu
– ORA 13 – Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, se va încerca tractarea unui autocamion încărcat
– ORA 14-16 – Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.
Concursul este arbitrat de ARBITRUL INTERNAȚIONAL ROXANA AVRAM GEORGESCU (VALAHIȚA) – OPEN fără limita de greutate pentru șoferii prezenți la festival.
Câștigătorii concursului vor primii premii după cum urmează Locul I, Locul II si Locul III.
– ORA 16 – Festivitate de Premiere și licitația cu Scop Caritabil #HaiSaAjutam
Licitația caritabilă – cu această ocazie va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care si-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.
Desemnarea câștigătorilor în urma jurizării, a câștigătorului “Best Truck of The Show-Cel mai tare din Cetate, precum și acordarea titlului “Premiu de popularitate” de către Dl Primar Pleșa Gabriel, acordat celui mai votat camion de către public.
– ORA 17 – Pregătire pentru ieșirea din Cetate
– ORA 18 – Terminarea festivalului și plecarea în coloana pe traseul stabilit – OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.
