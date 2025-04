VIDEO | A început PlantFEST 2025 la Aiud, cel mai colorat eveniment al primăverii. Zeci de producători și expozanți participă la prima ediție

A început PlantFEST 2025 la Aiud, cel mai colorat eveniment al primăverii. Zeci de producători și expozanți participă la prima ediție

La Aiud a început vineri, 4 aprilie 2025, cel mai colorat eveniment al primăverii, PlantFest – primul târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor.

Începând de astăzi și până duminică, 6 aprilie, centrul municipiului Aiud s-a transformat într-o adevărată gradină urbană. Zeci de expozanți de flori, arbuști, pomi fructiferi, material săditor precum și de utilaje și unelte în domeniul grădinăritului participă la prima ediție a PlantFEST Aiud.

”Evenimentul PlantFest este la prima ediție și ne bucurăm că am reușit să strângem producătorii de material săditor și nu numai la un loc. Ne dorim să fie un eveniment prosper an de an, pentru că aiudenii au nevoie de așa ceva”, a declarat Primarul Dragoș Crișan pentru ziarulunirea.ro.

Locuitorii județului Alba sunt invitați să viziteze municipiul Aiud în acest weekend, între orele 11-18 și să descopere diversitatea produselor horticole cultivate cu pricepere și pasiune de către producătorii locali și nu numai.

PROGRAMUL PLANTFEST AIUD

VINERI, 4 aprilie 2025

11:00 – Deschiderea oficială a evenimentului (moment artistic Marius Moga)

11:00 – 15:00 – Promovarea specializărilor în domeniul horticol (grădinar urban) – Liceul Tehnologic Aiud – Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud

11:00 – 18:00 – Expoziție de fotografie – Maria Muntean

11:00 – 12:00 – Ateliere educative: Confecționare felicitări cu modele florale; Cu un puzzle… la festival!; Povestea unui ierbar: info point istoric. Expoziție tematică despre istoria grădinăritului – Muzeul Național al Unirii – Alba Iulia

12:00 – 17:00 – Atelier meșteșugăresc de fierărie – Forged Blades

12:00 – 14:00 – Expoziție de carte tematică, Atelier de colorat – „De la sămânță la fruct” – Biblioteca Liviu Rebreanu Aiud

14:00 – 16:00 – Atelier creativ – educativ: pictură pe lemn– Muzeul de Științele Naturii Aiud

12:00 – 18:00 – Recomandări de specialitate – instituții din domeniul agricol

SÂMBĂTĂ, 5 aprilie 2025

11:00 – 15:00 – Consultanță de Specialitate/Ghidul Expertului – Adrian Florea – Pepiniera Aiud – Cooperativa Agricolă

12:00 – 17:00 – Atelier meșteșugăresc de fierărie – Forged Blades

11:00 – 18:00 – Expoziție de fotografie Maria Muntean

12:00 – 13:00 – Expoziție de carte tematică, Atelier de creație – ”Tablou de Primăvară” – Biblioteca Liviu Rebreanu Aiud

13:00 – 14:00 – Atelier educativ – ”Colorăm și învățăm despre pasărea Kiwi”, Pictură pe lemn – Muzeul de Științele Naturii Aiud

12:00 – 18:00 – Recomandări de specialitate – instituții din domeniul agricol

DUMINICĂ, 6 aprilie 2025

11:00 – 17:00 – Atelier meșteșugăresc de fierărie – Forged Blades

11:00 – 18:00 – Expoziție de fotografie Maria Muntean

12:00 – 13:00 – Atelier de confecționare semne de carte, Expoziție de carte tematică – Biblioteca Liviu Rebreanu Aiud

13:00 – 14:00 – Puzzle tematic – specii de arbori (foioase și conifere) , Atelier creativ – educativ: pictură pe lemn – Muzeul de Științele Naturii Aiud

12:00 – 18:00 – Recomandări de specialitate – instituții din domeniul agricol

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI