VIDEO | A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta soție: Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști

A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta soție: Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști

Un bărbat din Valea Lungă a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta soție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din comuna Valea Lungă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 14.00, bărbatul s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta soție, în vârstă de 39 de ani, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 21 septembrie 2026, de către Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.

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