Curier Județean

VIDEO | A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta soție: Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta soție: Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști

Un bărbat din Valea Lungă a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta soție.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din comuna Valea Lungă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 14.00, bărbatul s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta soție, în vârstă de 39 de ani, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 21 septembrie 2026, de către Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

15 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

15 octombrie 2026

De

15 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează joi, 15 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Update | Prezența unui urs, semnalată în comuna Bucium: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 octombrie 2026

De

Prezența unui urs, semnalată în comuna Bucium: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Bucium, zona Valea Poienii, joi, 15 octombrie 2026. Un echipaj de jandarmi se deplasează la fața locului, iar locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-ALERT pentru prevenirea apariției unor situații […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Incendiu la Aiud: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 ore

în

14 octombrie 2026

De

Incendiu la Aiud: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu două autospeciale  Pompierii din Aiud intervin pe strada Strâmtă, miercuri, 14 octombrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe.  Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Aiud, strada Stramta. Din […]

Citește mai mult