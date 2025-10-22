Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud: Când se va deschide pentru publicul larg

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud

Miercuri, 22 octombrie 2025, a avut loc inaugurarea oficială a noului supermarket Kaufland de la Aiud. 

Spațiul comercial de tip hipermarket de la Aiud este amplasat pe strada Transilvaniei, nr. 156A, din municipiu, pe o suprafață construită de 4.970,46 mp. Suprafața desfășurată este de 5.244,23 mp, iar regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial.

Noul spațiu comercial de la Aiud a fost edificat de divizia de construcții civile a companiei Elis Pavaje.

Buchet de trandafiri roșii, primul produs achiziționat

Primul produs achziționat a fost un buchet de tradafiri roșii. Produsul a fost cumpărat de primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, prezent la momentul inaugural.

Construirea noului supermarket Kaufland are ca scop dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și totodată de a deservi zona rezidențială din imediata apropiere. Lucrările au demarat la începutul anului 2025.

Conceptul de funcționare al complexului comercial grupează mai multe zone principale, cum ar fi: sala de vânzare, aleea tip mall cu spații de închiriat, dependințele destinate clienților, depozitul și aprovizionarea marfă, încăperile tehnice şi cele administrative, precum și parcări, accese carosabile și pietonale, accese de aprovizionare.

Când se deschide Kaufland Aiud pentru publicul larg

Spațiul creat include facilități pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare, un container tip bufet imbiss și un spațiu de servire (container bufet imbiss, terasă acoperită).

Noul hipermarket Kaufland din Aiud va fi deschis pentru publicul larg joi, 23 octombrie 2025.

articol în curs de actualizare

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia: Investiție de peste 7 milioane de lei

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

22 octombrie 2025

De

Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Alba Iulia a fost complet modernizată și dotată cu echipamente medicale de ultimă generație, în urma unui proiect de investiții în valoare totală de 7.113.670 lei. Proiectul a fost […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

22 octombrie 2025

De

Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația Uzina Mecanică (UM) Cugir face un nou pas important în implementarea strategiei de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de protejare a mediului, reafirmând angajamentul ferm față de performanță […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

22 octombrie 2025

De

PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale Astăzi, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete

Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit...
Actualitateacum 47 de minute

Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat de Camera Deputaților

Trotinetele și bicicletele electrice, obligate la RCA: Ce prevede proiectul adoptat miercuri Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul Legii...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud: Când se va deschide pentru publicul larg

A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud Miercuri, 22 octombrie 2025, a avut loc inaugurarea oficială a...
Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia: Investiție de peste 7 milioane de lei

Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia Secția de Neonatologie...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba: În vizor, dezmembrările auto în spații improvizate

Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba La Comisariatul Județean Alba dronele achiziționate de...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Săptămâna dedicată siguranței pietonilor. Precizările făcute de polițiștii din Alba

FOTO | Săptămâna dedicată siguranței pietonilor. Precizările făcute de polițiștii din Alba Polițiștii rutier din Alba au acționat pentru prevenirea...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 7 ore

Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică

Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Politică Administrațieacum 19 ore

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea