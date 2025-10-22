VIDEO | A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud: Când se va deschide pentru publicul larg
A fost inaugurat oficial noul supermarket Kaufland de la Aiud
Miercuri, 22 octombrie 2025, a avut loc inaugurarea oficială a noului supermarket Kaufland de la Aiud.
Spațiul comercial de tip hipermarket de la Aiud este amplasat pe strada Transilvaniei, nr. 156A, din municipiu, pe o suprafață construită de 4.970,46 mp. Suprafața desfășurată este de 5.244,23 mp, iar regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial.
Noul spațiu comercial de la Aiud a fost edificat de divizia de construcții civile a companiei Elis Pavaje.
Buchet de trandafiri roșii, primul produs achiziționat
Primul produs achziționat a fost un buchet de tradafiri roșii. Produsul a fost cumpărat de primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, prezent la momentul inaugural.
Construirea noului supermarket Kaufland are ca scop dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și totodată de a deservi zona rezidențială din imediata apropiere. Lucrările au demarat la începutul anului 2025.
Conceptul de funcționare al complexului comercial grupează mai multe zone principale, cum ar fi: sala de vânzare, aleea tip mall cu spații de închiriat, dependințele destinate clienților, depozitul și aprovizionarea marfă, încăperile tehnice şi cele administrative, precum și parcări, accese carosabile și pietonale, accese de aprovizionare.
Când se deschide Kaufland Aiud pentru publicul larg
Spațiul creat include facilități pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare, un container tip bufet imbiss și un spațiu de servire (container bufet imbiss, terasă acoperită).
Noul hipermarket Kaufland din Aiud va fi deschis pentru publicul larg joi, 23 octombrie 2025.
articol în curs de actualizare
