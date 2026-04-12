VIDEO | „A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026

„A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026

În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere”.

În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la Înviere, la împărtăşirea de bunătăţile din Împărăţia lui Dumnezeu.

Această Vecernie specială are ca punct central citirea Evangheliei în douăsprezece limbi. Originea acestei practici trebuie pusă în legătură cu trimiterea Apostolilor la propovăduire în întreaga lume şi, mai ales, cu predica Apostolilor după Cincizecime, atunci când toţi cei prezenţi la Ierusalim, indiferent de neam şi de limbă, au înţeles mesajul ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos.

În fiecare duminică de Paşte are loc o vecernie specială

Învierea Domnului trebuie înţeleasă ca sărbătoare a iubirii desăvârşite a Sfintei Treimi, ce se revarsă peste întreaga lume. Aceasta are o semnificaţie aparte, prin faptul că se arată că Hristos Înviat a venit să învieze toate popoarele lumii. Sărbătoarea Pascală este amplificată de cea de-a Doua Înviere a Domnului, slujbă care are loc în duminica zilei de Paşte, în care, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la Înviere, la împărtăşirea cu bunătăţile din Împărăţia lui Dumnezeu.

„A doua Înviere” se mai numeşte şi „Învierea mică” şi aminteşte despre arătarea Mântuitorului de după Învierea Sa din morţi, înaintea ucenicilor Săi.

