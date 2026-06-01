VIDEO | Parada modei pentru copii de Ziua Copilului 2026 la Alba Iulia: Cei mici au cucerit publicul cu stil și atitudine
Ziua Copilului la Alba Iulia a inclus și o paradă de modă pentru cei mici, unde protagoniștii au cucerit publicul cu stil și atitudine, la ora 18:00, la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina.
În cadrul aceluiași eveniment a avut loc și o activitate susținută de Clubul Life is Dance.
Verona Copii – Bucuria copilăriei pe podium
În cadrul prezentării de modă organizate de Verona Copii, cei mici au fost adevăratele vedete ale evenimentului, defilând cu naturalețe, energie și zâmbete care au cucerit publicul.
Colecțiile prezentate au evidențiat ținute moderne, confortabile și elegante pentru copii, potrivite atât pentru ocazii speciale, cât și pentru eleganța de zi cu zi. Evenimentul a fost o celebrare a copilăriei, a frumuseții autentice și a încrederii pe care cei mici o capătă atunci când sunt încurajați să se exprime liber.
De peste 30 de ani, Verona Copii este alături de familii și de generații întregi de copii, oferind produse de calitate și construind relații bazate pe încredere, seriozitate și respect pentru clienții săi. Experiența acumulată de-a lungul anilor ne inspiră să aducem mereu cele mai bune alegeri pentru cei mici.
Mulțumim tuturor copiilor, părinților și colaboratorilor care au contribuit la succesul acestei prezentări. Ne bucurăm că am putut crea împreună o atmosferă plină de emoție, culoare și voie bună, au transmis organizatorii.
Reamtinim că, polițiștii, jandarmii și salvatorii din Alba au desfășurat diferite activități pe parcursul zilei destinate celor mici.
Mai mult decât, de Ziua Copilului a avut loc și Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, aflat la cea de-a doua ediție, un eveniment caritabil destinat strângerii de fonduri pentru doi copii care își doresc să lase urme nu doar prin curajul pe care-l demonstrează zi de zi, ci și prin pașii pe care visează să-i poată face singuri.
