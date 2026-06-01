Șofer prins pe DN1 cu permisul suspendat, salvat de propria „neglijență”: Judecătoria Alba Iulia i-a amânat pedeapsa penală

Un bărbat din județul Alba a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul în perioada în care avea permisul suspendat, după ce a fost oprit în trafic pe DN1, în apropiere de Alba Iulia.

Deși instanța a stabilit împotriva acestuia o amendă penală de 7.500 de lei, judecătorii au decis amânarea aplicării pedepsei, apreciind că inculpatul se află la primul contact cu legea penală și că fapta a avut un grad redus de gravitate.

Potrivit hotărârii pronunțate joi, 28 mai 2026, bărbatul a fost depistat pe 30 aprilie 2024, în jurul orei 10:00, conducând o autoutilitară Iveco pe DN1, deși avea dreptul de a conduce suspendat pentru o perioadă de trei luni, între 9 martie și 6 iunie 2024.

Suspendarea permisului provenea dintr-o sancțiune contravențională aplicată anterior, după ce șoferul trecuse pe culoarea roșie a semaforului într-o localitate din Alba. Deși acesta contestase procesul-verbal în instanță, Judecătoria Aiud i-a respins plângerea, iar hotărârea a rămas definitivă.

„Nu știam că am permisul suspendat”

În fața anchetatorilor și ulterior în instanță, inculpatul a recunoscut că a condus vehiculul pentru a merge la muncă, însă a susținut că nu știa despre soluția definitivă a instanței civile și implicit despre suspendarea dreptului de a conduce. El a afirmat că hotărârea fusese comunicată la o adresă unde nu mai locuia.

Judecătorii au respins însă apărarea, arătând că procedura de comunicare a fost legală și că inculpatul avea obligația să urmărească evoluția propriului proces contravențional.

„Lipsa unor minime diligențe din partea inculpatului nu se poate constitui în cauză de neimputabilitate”, se arată în motivarea instanței.

Recunoaștere completă și procedură simplificată

În timpul procesului penal, bărbatul a ales procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, admițând integral faptele reținute de procurori. Această opțiune i-a redus limitele de pedeapsă și a contribuit decisiv la soluția finală.

Instanța a subliniat că inculpatul nu are antecedente penale, este angajat și are venituri licite, a cooperat cu organele judiciare și și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate.

Magistrații au apreciat totodată că acesta avea experiență în conducerea autovehiculelor și că fapta a fost comisă „pe fondul propriei neglijențe”, nu în contextul unui comportament infracțional grav.

Amendă penală de 7.500 lei, dar fără executare imediată

Judecătoria a stabilit o pedeapsă de 150 de zile-amendă, fiecare zi fiind evaluată la 50 de lei, rezultând o amendă penală totală de 7.500 de lei. Totuși, în baza articolului 83 din Codul Penal, instanța a decis amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Legea mai favorabilă i-a adus un avantaj decisiv

Un element-cheie în dosar a fost modificarea legislativă intervenită după comiterea faptei. Începând din iunie 2024, legea penală nu mai permite amânarea aplicării pedepsei pentru infracțiunile de conducere fără permis sau cu permis suspendat.

Pentru că fapta a fost comisă înainte de intrarea în vigoare a noilor dispoziții, instanța a aplicat legea penală mai favorabilă, ceea ce i-a permis inculpatului să evite o condamnare executorie.

Pe lângă pedeapsa amânată, bărbatul a fost obligat și la plata a 1.300 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

