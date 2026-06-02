Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat substanțe interzise în fața procurorilor DIICOT

Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat droguri î fața procurorilor DIICOT

Un elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj a fost exmatriculat după ce le-ar fi mărturisit procurorilor DIICOT, în timpul audierii sale ca martor într-un dosar penal, că a cumpărat și consumat droguri.

Tânărul care se visa polițist a fost admis la Școala de Agenți de Poliție din Cluj la finalul anului 2024 și a început cursurile în ianuarie 2025. Ulterior, în urma unor verificări, reprezentanții școlii de poliție au descoperit o declarație pe care tânărul a dat-o ca martor într-un dosar penal de criminalitate organizată instrumentat de DIICOT, potrivit Adevărul. 

În fața procurorilor, acesta ar fi recunoscut că a cumpărat și consumat substanțe cu efect psihoactiv de aproximativ 60 de ori.

Reprezentanții instituției au observat că la recrutare tânărul nu a menționat aceste episoade.  Pusă în fața faptului împlinit, conducerea școlii a decis exmatricularea sa. 

Elevul polițist a contestat însă măsura în instanță și a susținut că în dosarul DIICOT a avut doar calitatea de martor, nu de suspect sau inculpat, și că a spus adevărul în fața procurorilor. 

Tribunalul Cluj a respins însă cererea și a stabilit că autoritățile au avut dreptul să considere acțiunile lui incompatibile cu statutul de viitor polițist.

2-5 iunie 2026 | Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL

Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL Reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia au anunțat, marți, 2 iunie 2026, cum se va desfășura activitatea instanței superioare în perioada manifestărilor de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL.  „În urma informării […]

Nouă formulă de calcul în sănătate, propusă de CNAS. Tratamentul ar putea fi limitat pentru anumiți pacienți

Nouă formulă de calcul în sănătate, propusă de CNAS. Tratamentul ar putea fi limitat pentru anumiți pacienți Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pregătește introducerea unui mecanism care să evalueze dacă infrastructura din spitalele de stat din fiecare județ poate acoperi nevoile pacienților.  În situațiile în care capacitatea sistemului public este insuficientă, unele servicii […]

Forumul Judecătorilor avertizează: Tăierea salariilor magistraților poate declanșa un exod masiv și pune în pericol independența justiției

Forumul Judecătorilor avertizează: Tăierea salariilor magistraților poate declanșa un exod masiv și pune în pericol independența justiției Asociația Forumul Judecătorilor din România cere menținerea actualului nivel de salarizare al magistraților în viitoarea lege a salarizării bugetarilor, avertizând că orice diminuare a veniturilor ar afecta independența justiției și ar putea provoca plecări masive din sistem. Într-o […]

