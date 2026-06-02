Nouă formulă de calcul în sănătate, propusă de CNAS. Tratamentul ar putea fi limitat pentru anumiți pacienți

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pregătește introducerea unui mecanism care să evalueze dacă infrastructura din spitalele de stat din fiecare județ poate acoperi nevoile pacienților.

În situațiile în care capacitatea sistemului public este insuficientă, unele servicii medicale ar urma să fie preluate de furnizori privați, prin contracte decontate de casele de asigurări de sănătate. Autoritățile susțin că măsura va crește transparența și eficiența sistemului, însă organizațiile de pacienți avertizează că noul algoritm ar putea limita accesul unor cetățeni la servicii medicale.

Potrivit CNAS, în prezent nu există o formulă unitară pentru a calcula nevoia reală de servicii medicale în programele naționale de sănătate dedicate pacienților cu boli grave precum cancer, diabet, afecțiuni neurologice, rare, endocrine sau cardiovasculare, potrivit PRO TV.

În multe cazuri, aceștia așteaptă cu lunile un tratament sau sunt nevoiți să meargă în alte județe unde mai sunt locuri disponibile.

Noua formulă va lua în calcul mai mulți indicatori: numărul estimat de pacienți dintr-un județ, numărul celor care vin la tratament din alte județe, al celor care pleacă pentru îngrijiri în alte zone ale țării, dar și capacitatea reală a furnizorilor publici.

Autoritățile vor compara numărul de pacienți tratați efectiv de spitalele și cabinetele de stat cu numărul de pacienți pe care acestea declară că îi pot trata într-un an. Va fi luată în calcul valoarea cea mai mică dintre cele două, pentru a evita situațiile în care este raportată o capacitate care nu este folosită în practică.

