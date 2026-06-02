Nouă formulă de calcul în sănătate, propusă de CNAS. Tratamentul ar putea fi limitat pentru anumiți pacienți
Nouă formulă de calcul în sănătate, propusă de CNAS. Tratamentul ar putea fi limitat pentru anumiți pacienți
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pregătește introducerea unui mecanism care să evalueze dacă infrastructura din spitalele de stat din fiecare județ poate acoperi nevoile pacienților.
În situațiile în care capacitatea sistemului public este insuficientă, unele servicii medicale ar urma să fie preluate de furnizori privați, prin contracte decontate de casele de asigurări de sănătate. Autoritățile susțin că măsura va crește transparența și eficiența sistemului, însă organizațiile de pacienți avertizează că noul algoritm ar putea limita accesul unor cetățeni la servicii medicale.
Potrivit CNAS, în prezent nu există o formulă unitară pentru a calcula nevoia reală de servicii medicale în programele naționale de sănătate dedicate pacienților cu boli grave precum cancer, diabet, afecțiuni neurologice, rare, endocrine sau cardiovasculare, potrivit PRO TV.
În multe cazuri, aceștia așteaptă cu lunile un tratament sau sunt nevoiți să meargă în alte județe unde mai sunt locuri disponibile.
Noua formulă va lua în calcul mai mulți indicatori: numărul estimat de pacienți dintr-un județ, numărul celor care vin la tratament din alte județe, al celor care pleacă pentru îngrijiri în alte zone ale țării, dar și capacitatea reală a furnizorilor publici.
Autoritățile vor compara numărul de pacienți tratați efectiv de spitalele și cabinetele de stat cu numărul de pacienți pe care acestea declară că îi pot trata într-un an. Va fi luată în calcul valoarea cea mai mică dintre cele două, pentru a evita situațiile în care este raportată o capacitate care nu este folosită în practică.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
2-5 iunie 2026 | Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL
Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL Reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia au anunțat, marți, 2 iunie 2026, cum se va desfășura activitatea instanței superioare în perioada manifestărilor de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL. „În urma informării […]
Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat substanțe interzise în fața procurorilor DIICOT
Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat droguri î fața procurorilor DIICOT Un elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj a fost exmatriculat după ce le-ar fi mărturisit procurorilor DIICOT, în timpul audierii sale ca martor într-un dosar penal, că a cumpărat și consumat droguri. […]
Forumul Judecătorilor avertizează: Tăierea salariilor magistraților poate declanșa un exod masiv și pune în pericol independența justiției
Forumul Judecătorilor avertizează: Tăierea salariilor magistraților poate declanșa un exod masiv și pune în pericol independența justiției Asociația Forumul Judecătorilor din România cere menținerea actualului nivel de salarizare al magistraților în viitoarea lege a salarizării bugetarilor, avertizând că orice diminuare a veniturilor ar afecta independența justiției și ar putea provoca plecări masive din sistem. Într-o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
2-5 iunie 2026 | Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL
Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL...
Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat substanțe interzise în fața procurorilor DIICOT
Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat droguri î fața procurorilor DIICOT...
Știrea Zilei
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste...
FOTO | Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe de robotică și tehnologie din mai multe județe
Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe...
Curier Județean
2 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...