FOTO | Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe de robotică și tehnologie din mai multe județe

Vineri, 29 mai 2026, Smart Tech Team, echipa de robotică și tehnologie a Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, a participat la ediția a XXVI-a a Sesiunii de Comunicări Științifice „In Extenso”, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Într-o competiție extrem de strânsă, cu 17 echipe înscrise din mai multe județe, liceul amintit a aliniat la start 4 proiecte inovatoare, fiecare elev aducându-și o contribuție valoroasă prin creativitate și seriozitate:

*Navibot – un proiect remarcabil bazat pe sinergie și precizie, realizat de elevii Pascu Natanael (clasa a XI-a B) și Mihai Rus (clasa a XI-a B).

*Fire Stop – o soluție ingenioasă născută din colaborare și dedicare, dezvoltată de Bimbea Marius (clasa a IX-a A) și Lorianne Cocoș (clasa a X-a A SPGA).

*Solar Mobix – un model ecologic ce demonstrează perfect ce înseamnă munca în echipă, conceput de frații Magda Darius și Magda Robert (ambii din clasa a IX-a A).

„La finalul unei zile intense, perseverența și determinarea echipei noastre au fost răsplătite cu cea mai înaltă treaptă a podiumului! Printr-un efort colectiv de excepție, o coordonare perfectă și o implicare totală, echipa formată din Tomuș Mihai (clasa a XI-a B), Cremene Cosmin (clasa a XI-a B) și Mihail Iustin (clasa a IX-a B) a cucerit Locul I cu spectaculosul model Motor V8 Automatizat!

În spatele acestor rezultate deosebite stau sute de ore de muncă în echipă, pasiune pură, sacrificii și o dedicare exemplară. Acești tineri au demonstrat că succesul adevărat se construiește prin implicare totală, colaborare strânsă și sprijin reciproc în laborator.

Toate aceste realizări deosebite poartă amprenta mentoratului și susținerii permanente oferite de domnul prof. Teodorescu Mircea, care a ghidat acest efort comun și a unit acești tineri geniali într-o adevărată familie a tehnologieiFelicitări tuturor elevilor!

Ne-ați arătat tuturor că prin dedicare, implicare și un spirit puternic de echipă, niciun obiectiv nu este prea greu de atins. Viitorul se construiește împreună la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”!”, au transmis reprezentanții liceului tehnologic albaiulian.

Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună

Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună Noua lege a salarizării prevede majorări consistente ale indemnizațiilor pentru demnitari. Astfel, aleșii locali ar urma să primească salarii mai mari, în unele cazuri cu până la 4.000 de lei […]

VIDEO | Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. Intervine un echipaj de jandarmi

Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. Intervine un echipaj de jandarmi Un echipaj de jandarmi intervine la Rimetea, după ce a fost semnalată prezența unui urs, astăzi, 1 iunie 2026. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător […]

ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: O femeie și-a pierdut viața după ce a intrat cu TIR-ul în parapetul metalic

ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: O femeie și-a pierdut viața după ce a intrat cu TIR-ul în parapetul metalic O femeie de 41 de ani, din județul Bihor, și-a pierdut viața luni, 1 iunie 2026, într-un accident rutier grav petrecut pe A1, km 268 + 700 m, pe sensul de […]

