2-5 iunie 2026 | Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL

Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL

Reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia au anunțat, marți, 2 iunie 2026, cum se va desfășura activitatea instanței superioare în perioada manifestărilor de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL.

„În urma informării primite de la Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL, care prin Hotărârea nr.2/2026 a stabilit că în perioada 02-05.06.2026, în intervalul orar 08-12, se va suspenda activitatea curentă în cadrul tuturor instanțelor judecătorești, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege, vă precizăm următoarele:

Activitatea de relații cu publicul desfășurată de personalul auxiliar de specialitate din cadrul compartimentelor Arhiva și Registratura ale Curții de Apel Alba Iulia, se va desfășura după următorul program:

REGISTRATURA PRINCIPALĂ

Camera 229 (Etaj II) 8,30-13,30

ARHIVA PRINCIPALĂ

Camera 228 (Etaj II) Studiu dosare 9-14;

REGISTRATURA ŞI ARHIVA SECŢIA CIVILĂ II

Camera 24 (Parter) 8,30-13,30;

Referitor la activitatea de judecată programată pentru marți 02.06.2026 și miercuri 03.06.2026, în intervalul orar 08-12, dosarele cu caracter urgent conform legii se vor judeca la ora stabilită, celelalte cauze urmând să fie apelate în ordinea listei de ședință începând cu ora 12,00.

Informații detaliate privind listele cauzelor și orele la care acestea se judecă sunt publicate pe Portalul Curții de Apel Alba Iulia, disponibil pe Portalul instanțelor de judecată, la secțiunea Anunțuri importante.

Pentru informații sau lămuriri suplimentare persoanele interesate pot contacta Biroul de informare și relații publice din cadrul instanței în cadrul programului de lucru 08-16, la următoarele date de contact: e-mail [email protected], tel fix 0258819877, tel.mob 0746100207”, au transmis reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia.

foto – Curtea de Apel Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

