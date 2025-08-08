VIDEO | 9 august 2025: Eveniment caritabil organizat la Alba Iulia de Asociația „Prietenii lui Azor” pentru cățeii fără adăpost

9 august 2025: Eveniment caritabil organizat de Asociația „Prietenii lui Azor” pentru cățeii fără adăpost

Asociația „Prietenii lui Azor”, care sprijină Adăpostul Public de Câini din Alba Iulia, vă invită la un Yard sale la Framm’s, sâmbătă, 9 august 2024, începând cu ora 10.00.

„Pe 9 august, la Frams, organizăm un eveniment caritabil pentru cățeii fără adăpost.

Începem dimineața, de la ora 10.00, cu un Yard Sale cu lucruri faine, iar de la 16:00, DJ Virgil aduce muzică retro și italiană pentru un vibe relaxat.

Și ca între prieteni, Frams oferă Aperol, Limoncello și șpriț la preț special.

Toate fondurile merg către campanii gratuite de sterilizare.

Hai și tu – fiecare gest contează!”, au transmis reprezentanții asociației.

