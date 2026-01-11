VIDEO | 8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Munții Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade
8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade
În urma unui apel la 112, un grup format din 8 persoane, 7 adulți și un minor, a semnalat că are nevoie de ajutor, fiind blocat în localitatea Ticera, comuna Bulzeștii de Sus, județul Hunedoara, la limita cu județul Alba.
Aceștia își petreceau zilele de sărbători la o casă de vacanță din Ticera, însă căderile masive de zăpadă le-au împiedicat întoarcerea în localitatea de domiciliu din județul Bihor. Drumul de acces către Ticera nu este amenajat și poate fi parcurs doar cu autoturisme 4×4, în condiții de teren accidentat. Zăpada depusă în zonă a blocat complet drumul, având pe alocuri peste 80 de centimetri.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a constituit o echipă de intervenție formată din 3 jandarmi hunedoreni, un echipaj de 2 jandarmi din cadrul IJJ Alba și un echipaj Salvamont. La temperaturi de -13 grade Celsius, echipa s-a deplasat la fața locului cu mijloace de intervenție speciale (auto 4×4 și un vehicul cu șenile) pentru a acorda sprijin persoanelor blocate.
Timp de peste 5 ore, jandarmii și salvamontiștii au depus eforturi considerabile pentru a ajunge la grup. Persoanele nu au necesitat îngrijiri medicale. Minorul și mama sa au fost transportați cu șenilata împreună cu un lucrător de la Salvamont, iar ceilalți membri ai grupului au început evacuarea pe jos, însoțiți de un jandarm din cadrul IJJ Hunedoara. După ce a dus în siguranță mama și copilul, colegul de la Salvamont s-a întors să preia, unul câte unul, ceilalți membri ai grupului aflați pe jos.
Evacuarea s-a încheiat cu succes, toate persoanele fiind conduse în siguranță de echipaje până în zona localității Dealul Crișului, unde și-au regăsit autovehiculele personale.
sursa: Jandarmeria Română
