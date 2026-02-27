VIDEO | 6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport public ecologic

6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport public ecologic

La Alba Iulia au sosit, vineri, 27 februarie 2026, 6 microbuze electrice.

Achiziția acestora face parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”.

Acesta este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a fost depus în parteneriat cu Comuna Ciugud.

Prin autobuzele și microbuzele electrice achiziționate prin intermediul acestui proiect, administrația locală își propune să reducă semnificativ costurile de operare și emisiile de carbon, contribuind la un oraș mai curat și mai sănătos.

„Alba Iulia trebuie să aibă un transport public european, corect și accesibil pentru toți cetățenii”, declara, la finalul anului trecut, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

