Video | 150 de ani de existență a Baroului Alba, sărbătoriți la Muzeul Principia: „Avem datoria de a duce mai departe tradiția avocaturii în județul Alba”

150 de ani de existență a Baroului Alba, sărbătoriți la Muzeul Principia: „Avem datoria de a duce mai departe tradiția avocaturii în județul Alba”

Baroul Alba aniversează 150 de ani de existență, moment marcat vineri, 2 octombrie 2026, printr-un eveniment festiv organizat la Muzeul Principia din Alba Iulia.

La eveniment au participat avocați din județul Alba, invitați din întreaga țară, dar și reprezentanți ai administrațiilor locale.

Decanul Baroului Alba, Răzvan Gâlea, a declarat pentru ziarulunirea.ro că aniversarea reprezintă un moment important pentru comunitatea avocaților din județ, dar și un prilej de a aduce un omagiu generațiilor care au contribuit la dezvoltarea și consolidarea profesiei de avocat în Alba.

El a mai transmis că, actuala generație de avocați are responsabilitatea de a continua tradiția construită de-a lungul celor 150 de ani.

Răzvan Gâlea, decanul Baroului Alba: ,,Profesia de avocat în județul Alba a fost reprezentată cu profesionalism și onoare de mulți alți avocați extrem de importanți”

„Ne aflăm astăzi la Muzeul Principia din Alba Iulia, unde aniversăm 150 de ani de existență a Baroului Alba, împreună cu invitați din toată țara, cu oficialități de pe plan local și cu colegii avocați, care sperăm să fie într-un număr cât mai mare alături de noi.

Ne bucurăm că suntem generația care a ajuns la acest moment aniversar, după ce profesia de avocat în județul Alba a fost reprezentată cu profesionalism și onoare de mulți alți avocați extrem de importanți ai județului nostru.

Suntem astăzi, așadar, acea generație care este chemată să marcheze momentul important în care ne aflăm și care are datoria de a duce mai departe tradiția avocaturii în județul Alba”, a explicat Răzvan Gâlea, decanul Baroului Alba, pentru ziarulunirea.ro.

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