Curier Județean

Foto | Cine sunt câștigătoarele concursului „Fotografia de vacanță” 2026 din Alba: Ce juriu a decis premiantele

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cine sunt câștigătoarele concursului „Fotografia de vacanță” 2026 din Alba: Ce juriu a decis premiantele

Dintre toate fotografiile înscrise în concursul „Fotografia de vacanță” din Alba juriul a ales două câștigătoare. Este vorba de Ioana Irimie și Anastasia Achimescu.

Petrecerea Divorțaților

Premiile au fost distribuite astfel:

*Aparat foto

Irimie Ioana — „Amintire de vară”

*Telefon mobil

Achimescu Anastasia — „Nürnberg”

„Felicitări câștigătoarelor și mulțumim tuturor celor care au intrat în concurs! Au fost multe imagini frumoase și alegeri deloc ușoare. Mai ales, vă mulțumim pentru deschiderea de a vă pune fotografiile în fața unei analize sincere, cu bune și cu rele.

Concursul „Fotografia de vacanță” face parte din proiectul 3.29 Arte Vizuale.

Juriu: Sorin Onișor – președinte, Vasile Sârb și Anca Iacob – membri.

Organizatori: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Consiliul Județean Alba”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

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