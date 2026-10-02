Mesaj de mulțumire pentru cadrele medicale ale secțiilor de Ginecologie și Neonatologie din cadrul Spitalului Alba, transmis de o proaspătă mămică: „O empatie extraordinară și o dedicare impecabilă”
Mesaj de mulțumire pentru cadrele medicale ale secțiilor de Ginecologie și Neonatologie din cadrul Spitalului Alba, transmis de o proaspătă mămică: „O empatie extraordinară și o dedicare impecabilă”
O proaspătă mămică din Cugir a publicat, pe o rețea de socializare, un mesaj de mulțumire adresat cadrelor medicale din secțiile de Ginecologie și Neonatologie ale Spitalului Județean de Urgență Alba, după nașterea unui băiețel sănătos.
Aceasta spune că, pe întreaga perioadă petrecută în spital, a beneficiat de profesionalism, grijă și atenție din partea personalului medical. Ea mai transmite cĂ a ,,fiecare interacțiune a fost caracterizată de o empatie extraordinară și o dedicare impecabilă”.
Mesajul integral publicat este următorul:
,,Către cadrele medicale ale secțiilor de Ginecologie și Neonatologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba,
Adresez cele mai sincere și profunde mulțumiri întregii echipe medicale pentru profesionalismul, grijă și atenția desăvârșită oferite pe parcursul nașterii și al zilelor petrecute în spital.
De la prima consultație din secția de Ginecologie și până la îngrijirile blânde primite în cadrul secției de Neonatologie, fiecare interacțiune a fost caracterizată de o empatie extraordinară și o dedicare impecabilă.
Datorită sprijinului, răbdării și competenței dumneavoastră, un moment plin de emoție s-a transformat într-o experiență minunată, derulată la cel mai înalt nivel.
Mulțumesc pentru toate sfaturile primite, care cu siguranță o să-mi fie folositoare! Vă mulțumesc din suflet pentru că ați vegheat asupra mea și a micuțului meu cu atâta căldură și responsabilitate.
Vă doresc multă sănătate și mult succes în misiunea nobilă pe care o îndepliniți zi de zi!
Cu deosebit respect și recunoștință,
Proaspăt mămică a unui băiețel frumos și sănătos! P.S. O să venim în vizită să vedeți cât de voinici am devenit!”, a scris proaspăta mămică pe Facebook.
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