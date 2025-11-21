VIDEO | 1 Decembrie 2025, fără masă populară la Alba Iulia. Gabriel Pleșa: ,,Vor fi destui comercianți care vor vinde tot felul de produse”
1 Decembrie 2025, fără masă populară la Alba Iulia. Gabriel Pleșa: ,,Vor fi destui comercianți care vor vinde tot felul de produse”
1 Decembrie 2025 va fi fără masă populară la Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa a declarat pentru ziarulunirea.ro că renunță și în acest an la masa populară devenită o tradiție de Ziua Națională în oraș.
Și în 2024 s-a renunțat la masa populară, motivul fiind alegerile parlamentare, care au avut loc în aceeași zi, iar organizarea acesteia ar fi putut fi interpretată la timpul respectiv în cheie electorală, deși ea avea loc anual cu prilejul Zilei Naționale.
Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, concerte Voltaj, Damian Brothers și foc de artificii de Ziua Națională
,,E singurul lucru care lipsește față de alți ani. Anul trecut n-am avut masă populară datorită unor măsuri și nu aveam voie să facem masă populară. Noi am considerat să nu mai facem masă populară, vor fi destui comercianți care vor vinde tot felul de produse.
Mai mult, de regulă aveam un sponsor care dădea această masă populară, iar în acest an am preferat ca sponsorizările să le ducem în alte evenimente pentru că după cum știți, economia are destul de multe probleme, măsuri de austeritate și, atunci am preferat ca tot ce am primit ca sponsorizare în sprijinul organizării serbărilor Unirii, plus banii care vin de la Guvern, să îi folosim pe alte evenimente care, eu zic, îi vor încânta pe oamenii care vin la Alba Iulia”, a transmis edilul.
Programul zilei de 1 decembrie 2025 la Alba Iulia va cuprinde evenimente menite să marcheze Ziua Națională a României, prin momente solemne odată cu primirea soliilor din Cetățile de Scaun, paradă militară, dar și concerte Voltaj, Damian Brothers și focuri de artificii.
