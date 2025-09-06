VIDEO | 1.500 de europaleți din care va fi construită „Masa care unește” au ajuns în Cetatea Alba Carolina: Pregătiri intense pentru un nou record mondial la Alba Iulia

1.500 de europaleți din care va fi construită „Masa care unește” au ajuns în Cetatea Alba Carolina

Sâmbătă, 6 septembrie, în Cetatea Alba Carolina au ajuns 1.500 de europaleți din care va fi construită „Masa care unește”.

Pregătirile pentru stabilirarea unui nou record mondial Guiness sunt, așadar, în toi la Alba Iulia.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, va fi o zi cu totul și cu totul specială în inima Cetății Alba Carolina.

Grație unui proiect inițiat de Alexa Vîlcan, 10.000 de persoane se vor sta împreună la o masă de 2,7 kilometri, întinsă de-a lungul Șanțurilor Cetății Alba Carolina.

Scopul principal este de a promova unitatea și de a crea un moment istoric prin intermediul unei prezențe colective la o masă comună.

Deja lista de înscriere pentru participarea la eveniment cuprinde numărul scontat de participanți.

