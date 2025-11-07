Rămâi conectat

Victimele violenței domestice scapă de taxa de timbru la divorț și partaj. Camera Deputaților a adoptat legea, care le oferă și subvenții, ajutor de chirie și vouchere pentru mame

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

De

Victimele violenței domestice scapă de taxa de timbru la divorț și partaj. Camera Deputaților a adoptat legea

Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat miercuri proiectul de lege care scutește victimele violenței domestice de plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj, informează News.ro. Deputatul PNL Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului, subliniază că „este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se desprindă de agresor și să înceapă o viață nouă în siguranță, pentru că libertatea nu trebuie plătită”.

„De prea multe ori, victimele violenței domestice rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse. Taxele, lipsa unui venit stabil sau dependența economică devin obstacole în calea unei decizii vitale. Prin această modificare, statul transmite un mesaj clar: o femeie nu trebuie să plătească pentru dreptul de a fi liberă”, a adăugat Gorghiu.

Proiectul completează articolul 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o prevedere expresă pentru victimele definite de Legea nr. 211/2004 privind protecția victimelor infracțiunilor. Măsura a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social (CES), și a fost susținută prin raport comun favorabil al Comisiei juridice și al Comisiei parlamentare pentru combaterea violenței domestice.

Alina Gorghiu precizează că legea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care oferă independență economică și protecție reală victimelor, printre care:

* subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenței domestice, cu păstrarea confidențialității;

* ajutorul de chirie acordat de UAT-uri, pentru facilitarea desprinderii de agresor și reintegrării în comunitate – în unele orașe, precum Cluj-Napoca, sprijinul poate ajunge până la 1.500 lei/lună;

vouchere pe suport electronic, în valoare de 2.000 lei, pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile, inclusiv pentru cele aflate în situații de violență domestică.

„Sunt pași concreți care oferă o șansă reală de reconstrucție. Știm că o femeie se întoarce, în medie, de 7–8 ori la agresor până reușește să plece definitiv. Statul trebuie să fie prezent atunci când are nevoie de sprijin, nu după tragedie. Această lege vorbește despre demnitate, acces la justiție și dreptul la siguranță. Mulțumesc Parlamentului României pentru sprijinul arătat. Prin votul de azi, vocea victimelor violenței domestice a fost auzită și transformată în lege”, a concluzionat Gorghiu.

