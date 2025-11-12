Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Timp de mai bine de un an, comuna Cut, din județul Alba, s-a confruntat cu o situație neobișnuită. Abia recent, după luni bune de când și-au preluat mandatele, consilierii locali au reușit să ajungă la un consens și să aleagă, cu majoritate, noul viceprimar.
Astfel, Ionuț Rahovean, reprezentant al Partidului Social Democrat, a fost ales viceprimar al comunei Cut. Ziarul Unirea a stat de vorbă cu acesta despre situația neobișnuită prin care a trecut comuna până să ajungă să numească un nou viceprimar, dar și despre noua sa funcție.
Citește și: O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Care este MOTIVUL
La fel ca și primarul din Cut, Sorin-Gheorghe Bâsca, care a declarat anterior, pentru Ziarul Unirea, că problema constă în faptul numărului mare de candidați pentru postul de viceprimar, Ionuț Rahovean a explicat că: ,,Am fost patru candidați, iar eu am fost ales cu un număr de cinci voturi, din nouă. A fost o neînțelegere în Consilul Local, din partea majorității formate de cei de la Partidul Național Liberal. Ei aveau majoritate, dar fiind tot timpul doi candidați, nu s-a reușit să se ajungă la un consens”.
Cu toate că până în prezent noul viceprimar, Ionuț Rahovean, nu a fost notificat cu atribuțiile exacte pe care urmează să le îndeplinească, potrivit unui document din data de 19.07.2021, acesta sunt următoarele:
- coordonează activitatea de salubrizare;
- răspunde de iluminatul public din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar şi semnalează deficienţele acestuia;
- asigură întreţinerea drumurilor publice din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar deficienţele privind circulaţia normală a traficului;
- supraveghează şi întocmeşte documentaţia necesară pentru desfăşurarea orelor de muncă de către beneficiarii de venit minim garantat şi de către cei care efectuează orele de muncă în folosul comunităţii;
- răspunde de activitatea privind protecţia mediului la nivelul comunei, asigură igienizarea râurilor ce traversează comuna;
- îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de primar şi consiliul local, conform actelor normative în vigoare;
- viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.
În final, noul viceprimar din Cut, Ionuț Rahovean, a declarat că își dorește să se ocupe de problemele din comună și să ajute la creșterea calității vieții: ,,Îmi voi da toată silința și mă voi pune la dispoziția cetățenilor pentru bunăstarea lor și a comunei.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia de Arieș urmează să achiziționeze un microbuz electric și o stație de încărcare standard pentru transportul din comun din oraș. Valoarea achiziției este de 1.140.915,91, fără TVA. Citește și: VIDEO | Investiții cu fonduri europene, […]
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026” Liderii Coaliției de guvernare au ajuns, marți, 11 noiembrie 2025, la un acord în privința reformei administrației locale și centrale. Varianta la care au căzut de acord liderii PSD, PNL, USR și […]
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local
Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia Parcare publică de câteva zeci de locuri, spațiu de petrecut timp liber și un loc de joacă pentru cei mici au fost realizate la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, din Alba Iulia. Astfel, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia și în alte orașe
Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia...
Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Alba nu este o excepție
Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Cum arată situația în Alba În sezonul estival...
Știrea Zilei
FOTO | Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei
Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și...
VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori
Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...
Curier Județean
40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a fost deja montată
40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a...
VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi
Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi Astăzi,...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...