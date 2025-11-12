Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Timp de mai bine de un an, comuna Cut, din județul Alba, s-a confruntat cu o situație neobișnuită. Abia recent, după luni bune de când și-au preluat mandatele, consilierii locali au reușit să ajungă la un consens și să aleagă, cu majoritate, noul viceprimar.

Astfel, Ionuț Rahovean, reprezentant al Partidului Social Democrat, a fost ales viceprimar al comunei Cut. Ziarul Unirea a stat de vorbă cu acesta despre situația neobișnuită prin care a trecut comuna până să ajungă să numească un nou viceprimar, dar și despre noua sa funcție.

La fel ca și primarul din Cut, Sorin-Gheorghe Bâsca, care a declarat anterior, pentru Ziarul Unirea, că problema constă în faptul numărului mare de candidați pentru postul de viceprimar, Ionuț Rahovean a explicat că: ,,Am fost patru candidați, iar eu am fost ales cu un număr de cinci voturi, din nouă. A fost o neînțelegere în Consilul Local, din partea majorității formate de cei de la Partidul Național Liberal. Ei aveau majoritate, dar fiind tot timpul doi candidați, nu s-a reușit să se ajungă la un consens”.

Cu toate că până în prezent noul viceprimar, Ionuț Rahovean, nu a fost notificat cu atribuțiile exacte pe care urmează să le îndeplinească, potrivit unui document din data de 19.07.2021, acesta sunt următoarele:

coordonează activitatea de salubrizare;

răspunde de iluminatul public din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar şi semnalează deficienţele acestuia;

asigură întreţinerea drumurilor publice din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar deficienţele privind circulaţia normală a traficului;

supraveghează şi întocmeşte documentaţia necesară pentru desfăşurarea orelor de muncă de către beneficiarii de venit minim garantat şi de către cei care efectuează orele de muncă în folosul comunităţii;

răspunde de activitatea privind protecţia mediului la nivelul comunei, asigură igienizarea râurilor ce traversează comuna;

îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de primar şi consiliul local, conform actelor normative în vigoare;

viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.

În final, noul viceprimar din Cut, Ionuț Rahovean, a declarat că își dorește să se ocupe de problemele din comună și să ajute la creșterea calității vieții: ,,Îmi voi da toată silința și mă voi pune la dispoziția cetățenilor pentru bunăstarea lor și a comunei.”

