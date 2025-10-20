O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Care este MOTIVUL
O comună din Alba, fără viceprimar ales la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele. Primar: ,,Au fost mai mulți candidați”
Comuna Cut, din județul Alba, se află într-o situație neobișnuită. La mai bine de un an de la preluarea mandatelor, consilierii locali nu au reușit încă să aleagă un viceprimar.
Ziarul Unirea a stat de vorbă cu primarul localității, Sorin-Gheorghe Bâsca, pentru a afla cauzele acestei întârzieri și momentul în care problema ar putea fi soluționată.
,,Au fost mai mulți candidați. Și câte doi, trei, chiar și patru. Consilierii locali nu au reușit să creeze o majoritate pentru a putea alege un viceprimar”, a declarat edilul.
Pe lângă motivele menționate, un alt aspect care a dus la amânarea ocupării poziției de viceprimar, a fost absența de la ședințe. Totuși, Sorin-Gheorghe Bâsca speră ca în viitorul apropiat această situație să fie rezolvată, deoarece săptămâna următoare o să aibă loc o nouă ședință, în care poziția de viceprimar urmează să fie supusă la vot:
,,Săptămâna viitoare o să am din nou o ședință și cred că o să se pună viceprimar până la urmă. Comunitatea nu a fost afectată deoarece am avut mai mulți bani la bugetul local”, a mai menționat acesta.
Componența Consiliului Local al comunei Cut, alcătuit din 9 consilieri, pentru mandatul 2024-2028 este următoarea:
1. Danciu Adrian-Ilie
2. Dăian Rafila
3. Ganga Claudiu-Săndel
4. Ghidău Cosmin
5. Nistor Ioan
6. Popa Ioan
7. Popa Lucian
8. Radu Ioan
9. Rahovean Ioan-Cristian
Atribuțiile viceprimarului din Comuna Cut sunt următoarele, potrivit unui document din data de 19.07.2021:
1. coordonează activitatea de salubrizare;
2. răspunde de iluminatul public din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar şi semnalează deficienţele acestuia;
3. asigură întreţinerea drumurilor publice din comună, aduce la cunoştinţa domnului primar deficienţele privind circulaţia normală a traficului;
4. supraveghează şi întocmeşte documentaţia necesară pentru desfăşurarea orelor de muncă de către beneficiarii de venit minim garantat şi de către cei care efectuează orele de muncă în folosul comunităţii;
5. răspunde de activitatea privind protecţia mediului la nivelul comunei, asigură igienizarea râurilor ce traversează comuna;
6. îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de primar şi consiliul local, conform actelor normative în vigoare;
7. viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.
