VIDEO ȘTIREA TA | Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între o ambulanță și un autoturism pe Bulevardul 1 Decembrie 1918

Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între o ambulanță și un autoturism pe Bulevardul 1 Decembrie 1918

Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 18.30, în Alba Iulia, între o ambulanță SAJ și un autoturism.

Evenimentul rutier a avut loc la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu strada Brândușei din municipiu, în apropiere de Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”.

În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale, iar cauza ar fi neacordare de prioritate din partea conducătorului autoturismului.

Imaginile au fost surprinse de un cititor ziarulunirea.ro care le-a trimis pe adresa redacției.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI