O femeie și un bărbat, trimiși în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru furturi „în tandem” din mai multe magazine: În ce stadiu este procesul
O femeie și un bărbat, trimiși în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru furturi „în tandem” din mai multe magazine: În ce stadiu este procesul
Judecătoria Alba Iulia a dispus, printr-o încheiere pronunțată în camera preliminară, luni, 18 mai 2026, începerea judecății într-un dosar penal care vizează două persoane acuzate de mai multe fapte de furt și complicitate la furt comise în perioada decembrie 2023-februarie 2024.
Conform actului de sesizare, anchetatorii susțin că o femeie ar fi comis trei acte de furt din spații comerciale, dintre care două împreună cu un bărbat, și el inculpat.
Istoricul „isprăvilor”
Primul incident ar fi avut loc la data de 4 decembrie 2023, în jurul prânzului, într-un magazin situat pe strada Trandafirilor din Alba Iulia. Procurorii susțin că femeia ar fi sustras o geacă marca Guess în valoare de 500 de lei, ascunzând produsul într-o geantă personală. Bărbatul ar fi avut rolul de a supraveghea zona pentru ca fapta să nu fie observată de angajații magazinului. În acest caz, bărbatul este acuzat de complicitate la furt.
Alte două episoade investigate s-ar fi petrecut în data de 5 februarie 2024, în două magazine diferite din Alba Iulia.
În primul caz cei doi inculpați ar fi sustras împreună nouă șampoane dintr-un supermarket, valoarea prejudiciului fiind estimată la 164,91 lei. Potrivit documentelor din dosar, bunurile au fost recuperate ulterior.
În cel de-al doilea incident, petrecut în aceeași zi, anchetatorii susțin că inculpata ar fi furat zece deodorante și un detergent lichid dintr-un magazin Agra’s, în timp ce inculpatul ar fi supravegheat zona pentru a evita surprinderea lor de către personalul magazinului. Prejudiciul total a fost evaluat la 171,10 lei, iar bunurile ar fi fost, de asemenea, recuperate.
Situația de fapt prezentată de procurori se bazează pe mai multe mijloace de probă, printre care procese-verbale de constatare a infracțiunilor flagrante, declarații ale inculpaților și ale suspecților, declarații de martori și persoane vătămate, imagini surprinse de camerele de supraveghere din magazine, procese-verbale de vizionare a imaginilor, documente comerciale și bonuri fiscale sau suporturi optice și stick-uri care conțin înregistrările video.
Hotărârea pronunțată în camera preliminară poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos”
A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos” A început consolidarea, restaurarea și modernizarea Cercului Militar din Alba, printr-o investiție de peste 25 de milioane de lei, derulată de Ministerul Apărării Naționale. Proiectul vizează readucerea clădirii istorice la valoarea sa arhitecturală și culturală, dar și transformarea acesteia într-un spațiu modern […]
FOTO | Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, performanță unică: S-a calificat la Olimpiada Central-Europeană de Informatică 2026
Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, performanță unică: S-a calificat la Olimpiada Central-Europeană de Informatică 2026 Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, s-a calificat la Olimpiada Central-Europeană de Informatică 2026. Competiția se va desfășura la Ljubljana (Slovenia). La faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026, Victor Dobra s-a […]
VIDEO ȘTIREA TA | Șerpi semnalați în Alba Iulia: Reptilele observate în parcuri, locuri de joacă și zone umbroase din oraș
Șerpi semnalați în Alba Iulia: Reptilele observate în parcuri, locuri de joacă și zone umbroase din oraș Mai mulți albaiulieni au sesizat în ultimele ore numeroase apariții de șerpi neveninoși în municipiul-reședință de județ. Prezența acestora a fost semnalată în parcuri, locuri de joacă și zone umbroase. Reptilele și-au părăsit cuiburile odată cu începerea sezonului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic...
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date”
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF...
Știrea Zilei
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se afla fosta sa parteneră alături de un alt bărbat
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se...
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii, ARESTAT: Este cercetat pentru tentativă de omor
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii,...
Curier Județean
O femeie și un bărbat, trimiși în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru furturi „în tandem” din mai multe magazine: În ce stadiu este procesul
O femeie și un bărbat, trimiși în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru furturi „în tandem” din mai multe magazine:...
FOTO | A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos”
A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos” A început consolidarea, restaurarea și modernizarea Cercului...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...