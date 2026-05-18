O femeie și un bărbat, trimiși în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru furturi „în tandem” din mai multe magazine: În ce stadiu este procesul

Judecătoria Alba Iulia a dispus, printr-o încheiere pronunțată în camera preliminară, luni, 18 mai 2026, începerea judecății într-un dosar penal care vizează două persoane acuzate de mai multe fapte de furt și complicitate la furt comise în perioada decembrie 2023-februarie 2024.

Conform actului de sesizare, anchetatorii susțin că o femeie ar fi comis trei acte de furt din spații comerciale, dintre care două împreună cu un bărbat, și el inculpat.

Istoricul „isprăvilor”

Primul incident ar fi avut loc la data de 4 decembrie 2023, în jurul prânzului, într-un magazin situat pe strada Trandafirilor din Alba Iulia. Procurorii susțin că femeia ar fi sustras o geacă marca Guess în valoare de 500 de lei, ascunzând produsul într-o geantă personală. Bărbatul ar fi avut rolul de a supraveghea zona pentru ca fapta să nu fie observată de angajații magazinului. În acest caz, bărbatul este acuzat de complicitate la furt.

Alte două episoade investigate s-ar fi petrecut în data de 5 februarie 2024, în două magazine diferite din Alba Iulia.

În primul caz cei doi inculpați ar fi sustras împreună nouă șampoane dintr-un supermarket, valoarea prejudiciului fiind estimată la 164,91 lei. Potrivit documentelor din dosar, bunurile au fost recuperate ulterior.

În cel de-al doilea incident, petrecut în aceeași zi, anchetatorii susțin că inculpata ar fi furat zece deodorante și un detergent lichid dintr-un magazin Agra’s, în timp ce inculpatul ar fi supravegheat zona pentru a evita surprinderea lor de către personalul magazinului. Prejudiciul total a fost evaluat la 171,10 lei, iar bunurile ar fi fost, de asemenea, recuperate.

Situația de fapt prezentată de procurori se bazează pe mai multe mijloace de probă, printre care procese-verbale de constatare a infracțiunilor flagrante, declarații ale inculpaților și ale suspecților, declarații de martori și persoane vătămate, imagini surprinse de camerele de supraveghere din magazine, procese-verbale de vizionare a imaginilor, documente comerciale și bonuri fiscale sau suporturi optice și stick-uri care conțin înregistrările video.

Hotărârea pronunțată în camera preliminară poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

