Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției
Primăria Baia de Arieș urmează să achiziționeze un microbuz electric și o stație de încărcare standard pentru transportul din comun din oraș. Valoarea achiziției este de 1.140.915,91, fără TVA.
Proiectul investiției este esențial pentru asigurarea și îmbunătățirea transportului persoanelor din orașul Baia de Arieș și zona periurbană, respectiv pe raza comunei Sălciua. Licitația a fost lansată în SEAP.
Potrivit documentației, urmează să fie achizițonate următoarele: microbuz electric (nepoluant) și a unei stații de reîncărcare lentă/standard, cu acționarea complet electrică, cu o capacitate de minim 19 ocuri pe scaune plus 1 loc conducătorul auto, inclusiv a serviciilor accesorii ce trebuie asigurate pe perioada garanției acestora.
Situația actuală
Orașul Baia de Arieș este un polarizator al zonei în corespondență cu satele aparținătoare și localitățile învecinate, pentru serviciile medicale sau acces la instituțiile sociale, inclusiv pentru activitățile sportive.
În acest moment nu există nici o formă de transport local gestionată de Administrația Publică Locală sau de entități private. Astfel, pentru a putea avea acces la serviciile care sunt localizate în Orașul Baia de Arieș, cetățenii din satele aparținătoare (localitățile componente ale Orașului Baia de Arieș ) sau localitățile învecinate, respectiv comuna Sălciua, folosesc mijloace proprii de transport sau bicicleta.
Legătura între localități nu este prevăzută cu piste de biciclete, astfel, prin folosirea bicicletei pe șosea există un risc foarte mare de accidente. Mai trebuie să precizăm că pentru accesul la serviciile medicale pentru cetățenii care au nevoie de asistență medicală, modalitatea de transport este foarte importantă, deoarece aceștia sunt greu transportabili, în cazul unor stări de sănătate cu degradare avansată.
Obiectivul achiziției
Obiectivul specific al proiectului vizează îmbunătățirea eficienței transportului public printr-un transfer sustenabil și modern către transportul public în comun cu un mijloc de transport bazat pe sistem de propulsie electric de înaltă calitate și eficiență.
Proiectul are ca țintă încurajarea utilizării acestui tip de transport, care va avea un aport inclusiv în:
- Asigurarea mobilității locale și reducerea poluării locale;
- Scăderea frecvenței utilizării autoturismelor personale;
- Reducerea poluării locale;
- Contribuția pentru reducerea semnificativă a emisiilor de CO2;
- Reducerea semnificativă a poluării fonice;
- Reducerea producției de combustibili pe bază de petrol;
- Creșterea atractivității transportului public și alternativ din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs.
