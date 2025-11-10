VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”

Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”

Primarul comunei Mirăslău, Aurel Mărginean, a declarat că lucrările la clădirea primăriei se apropie de final și se desfășoară conform graficului stabilit. „Da, suntem în grafic cu lucrările. Oamenii, după cum se poate vedea, lucrează intens.

Din declarațiile lor, spun că va fi terminată înainte de termenul limită, adică martie 2026, iar în varianta optimistă, chiar până la finele acestui an”, a precizat edilul.

Proiect finanțat prin PNRR pentru eficientizarea energetică a sediului primăriei

Întrebat despre finanțarea și costul renovării, Aurel Mărginean a explicat că proiectul este finanțat prin PNRR, iar primăria contribuie cu aproximativ 800.000 de lei din suma totală de 3 milioane de lei. „Sumele sunt asigurate în bugetul pe anul 2025 din partea noastră. Sperăm să decurgă totul normal și să fie mulțumit și constructorul la finalul lucrărilor, că va fi plătit integral”, a adăugat primarul.

În ceea ce privește modernizarea clădirii, edilul a precizat: „Va fi eficientizare energetică prin schimbarea tuturor rețelelor de curent și de încălzire. Vom avea 300 de metri pătrați de panouri fotovoltaice, care vor asigura curentul electric necesar activității noastre în primărie”. Dotările tehnice existente, precum calculatoarele și mobilierul, vor fi păstrate.

„Avem inclusiv mobilierul, s-a păstrat în condiții optime, l-am mutat temporar la Decea, urmând ca, odată terminată investiția, să ne mutăm înapoi cu tot mobilierul adecvat”, a explicat Aurel Mărginean.

Primarul a confirmat că, de anul viitor, primăria Mirăslău va funcționa într-un sediu complet renovat și modernizat: „Exact, așa va fi. Noi suntem pregătiți să ne mutăm odată ce lucrările vor fi terminate de către constructor”.

