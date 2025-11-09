Vești bune pentru studenți: Bursele vor fi completate din fonduri europene, după luni de blocaj

Criza burselor studențești a luat sfârșit. Fonduri europene vor acoperi sprijinul financiar pentru studenți

Criza burselor studențești a fost în cele din urmă rezolvată, după demersurile inițiate de Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE). Bursele vor fi completate prin fonduri europene, asigurând continuitatea sprijinului financiar pentru studenți.

După mai multe luni de discuții cu Comisia Europeană și cu ministerele responsabile, soluția propusă de Nicu Ștefănuță a fost pusă în practică de Ministerul Educației și Cercetării, care a făcut pașii necesari pentru accesarea acestor fonduri.

Totul a pornit după ce bugetul pentru burse a fost redus de la 1,7 miliarde lei la 1,2 miliarde lei. Europarlamentarul s-a adresat Comisiei Europene pentru a identifica o sursă alternativă de finanțare, iar răspunsul a fost clar: Fondul Social European poate fi folosit pentru acoperirea burselor, dacă Guvernul României inițiază procedurile necesare.

Ulterior, Nicu Ștefănuță a avut întâlniri oficiale cu ministrul Educației, Daniel David, și cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru a explica mecanismul european care poate fi aplicat.

Miercuri, ministrul Educației a confirmat că fondurile europene vor putea fi folosite pentru prima didactică, iar începând cu 2026, și pentru completarea burselor studenților.

„Mă bucur că, prin dialog și colaborare instituțională, am reușit să aducem o soluție europeană concretă în sprijinul tinerilor noștri. Educația nu trebuie să sufere niciodată din lipsă de fonduri. Studenții României merită sprijin, nu sacrificii bugetare. Fondurile europene există tocmai pentru a oferi șanse egale tuturor, iar educația este cea mai bună investiție în viitorul României”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI