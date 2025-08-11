Vești bune pentru sântimbreni. Un microbuz STP va asigura transportul pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur
Vești bune pentru locuitorii comunei Sântimbru. Un microbuz STP va asigura transportul pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur
Locuitorii din comuna Sântimbru vor avea transportul asigurat pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur. În urma solicitărilor făcute de reprezentanții Primăriei Sântimbru către STP Alba, a fost introdus un microbuz, care va înlocui cursa de transport public STP pe ruta Alba Iulia – Mihalț și retur, la care s-a renunțat.
Citește și: FOTO | Cel mai longeviv primar din Alba în zi aniversară: Ioan Iancu Popa, 68 de ani de viață și 35 în fruntea Primăriei Sântimbru
„Dragii noștri sântimbreni, suntem bucuroși să vă aducem VEȘTI BUNE.
Am analizat situația renunțării de către vecinii noștri la cursa de transport public STP pe ruta Alba Iulia – Mihalț și retur, de la ora 18 00 – și AM REUȘIT să găsim o soluție pentru locuitorii satelor noastre și anume:
Am introdus un microbuz pe ruta Alba Iulia – Coșlariu, care să răspundă în continuare nevoilor dumneavoastră de deplasare.
Microbuzul circulă din data de 9 august, cu plecare la ora 18:00 din Autogara Alba Iulia și de la ora 18:40 din Coșlariu.
Să auzim de bine. Doamne ajută!”, a transmis Ioan Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.
