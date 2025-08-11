Vești bune pentru sântimbreni. Un microbuz STP va asigura transportul pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur

Vești bune pentru locuitorii comunei Sântimbru. Un microbuz STP va asigura transportul pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur

Locuitorii din comuna Sântimbru vor avea transportul asigurat pe ruta Alba Iulia – Coșlariu și retur. În urma solicitărilor făcute de reprezentanții Primăriei Sântimbru către STP Alba, a fost introdus un microbuz, care va înlocui cursa de transport public STP pe ruta Alba Iulia – Mihalț și retur, la care s-a renunțat.

„Dragii noștri sântimbreni, suntem bucuroși să vă aducem VEȘTI BUNE.

Am analizat situația renunțării de către vecinii noștri la cursa de transport public STP pe ruta Alba Iulia – Mihalț și retur, de la ora 18 00 – și AM REUȘIT să găsim o soluție pentru locuitorii satelor noastre și anume:

Am introdus un microbuz pe ruta Alba Iulia – Coșlariu, care să răspundă în continuare nevoilor dumneavoastră de deplasare.

Microbuzul circulă din data de 9 august, cu plecare la ora 18:00 din Autogara Alba Iulia și de la ora 18:40 din Coșlariu.

Să auzim de bine. Doamne ajută!”, a transmis Ioan Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.

