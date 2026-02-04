Vești bune pentru părinții din România: indemnizația pentru creșterea copilului, plătită mai devreme în februarie 2026
Vești bune pentru părinții din România: indemnizația pentru creșterea copilului, plătită mai devreme în februarie 2026
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi achitate înainte de termen, deoarece data obișnuită de plată coincide cu o zi nelucrătoare, anunță autoritățile.
Astfel, beneficiile sociale, inclusiv alocația de stat pentru copii și indemnizația pentru creșterea copilului, vor ajunge mai devreme la beneficiari, în luna februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), care precizează că data standard de plată, 8 februarie 2026, cade într-o zi de duminică.
,,Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică.
Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție.
Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026”, potrivit anunțului ANPIS.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, dezbătut în procedură de urgență în Parlament: „Violența domestică degenerează în crimă
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, dezbătut în procedură de urgență în Parlament: „Violența domestică degenerează în crimă În prima zi a noii sesiuni parlamentare, senatorii au votat legea care definește „femicidul” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor. Pentru a putea intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputațiilor […]
Raport Congresul SUA: Alegerile din România ar fi fost interferate de Comisia Europeană. Speculații că și-ar fi pus ,,președintele preferat” în țară
Raport Congresul SUA: Alegerile din România ar fi fost interferate de Comisia Europeană. Speculații că și-ar fi pus ,,președintele preferat” în țară Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA a făcut public, luni, 3 februarie 2026, un raport care descrie o amplă campanie de cenzurare a discursului public din Statele Unite, desfășurată de Comisia […]
Ministrul Muncii: ,,Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS. Au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”
Ministrul Muncii: ,,Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS. Au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară” Cei 366 de veterani de război care au mai rămas în țară ar urma să fie scutiți de plata CASS. Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii, Florin Manole, marți, 3 februarie 2026. ,,Veteranii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, dezbătut în procedură de urgență în Parlament: „Violența domestică degenerează în crimă
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, dezbătut în procedură de urgență în Parlament: „Violența domestică degenerează în...
Vești bune pentru părinții din România: indemnizația pentru creșterea copilului, plătită mai devreme în februarie 2026
Vești bune pentru părinții din România: indemnizația pentru creșterea copilului, plătită mai devreme în februarie 2026 Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul...
Știrea Zilei
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane...
VIDEO | De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro
De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro...
Curier Județean
SCANDAL la Blandiana: Doi tineri de 19 și 22 de ani, REȚINUȚI de polițiști după ce bătut doi bărbați, la beție. Unul a spart cu o piatră și luneta unei mașini
SCANDAL la Blandiana: Doi tineri de 19 și 22 de ani, REȚINUȚI de polițiști după ce bătut doi bărbați, la...
Februarie 2026 | Club de carte, maraton de anime-uri, board games și multe alte activități pentru tinerii din Alba. PROGRAMUL complet
Club de carte, maraton de anime-uri, board games și multe alte activități pentru tinerii din Alba. PROGRAMUL Luna februarie aduce...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...