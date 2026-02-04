Vești bune pentru părinții din România: indemnizația pentru creșterea copilului, plătită mai devreme în februarie 2026

Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi achitate înainte de termen, deoarece data obișnuită de plată coincide cu o zi nelucrătoare, anunță autoritățile.

Astfel, beneficiile sociale, inclusiv alocația de stat pentru copii și indemnizația pentru creșterea copilului, vor ajunge mai devreme la beneficiari, în luna februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), care precizează că data standard de plată, 8 februarie 2026, cade într-o zi de duminică.

,,Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică.

Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026”, potrivit anunțului ANPIS.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI