Numărul pacienților ajunși la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinetele electrice, în creștere: Cel mai recent caz, cu doi minori din Aiud în prim-plan
Numărul pacienților ajunși la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinetele electrice, în creștere: Cel mai recent caz, cu doi minori din Aiud în prim-plan
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele, și face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță.
Cel mai recent caz a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, în municipiul Aiud, unde doi minori, care se deplasau pe aceeași trotinetă electrică, au fost implicați într-un accident grav. Unul dintre ei a necesitat transfer către un spital specializat din Târgu-Mureș, prezentând un traumatism cranio-cerebral sever, iar celălalt a fost tratat la SJU Alba Iulia, având o fractură complexă.
În ultimele luni, medicii din cadrul UPU Alba Iulia au constatat o creștere a numărului de accidente grave și foarte grave în care sunt implicați utilizatori ai trotinetelor electrice și bicicletelor, multe dintre victime fiind adolescenți sau chiar copii. În unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de Anestezie și Terapie Intensivă.
Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele cranio-cerebrale și politraumatismele. În cazurile severe, pacienții necesită măsuri complexe de stabilizare în Unitatea de Primiri Urgențe, inclusiv intubație orotraheală și ventilație mecanică.
„În ultima perioadă tratăm tot mai mulți pacienți, majoritatea tineri, care ajung la UPU cu traumatisme severe în urma accidentelor produse cu trotinetele electrice și biciclete. Multe dintre aceste accidente ar putea fi prevenite prin respectarea regulilor de circulație și siguranță. Sunt adolescenți care circulă fără cască și fără alte echipamente de protecție, folosesc aceeași trotinetă câte două persoane sau se deplasează cu viteze foarte mari, asumându-și riscuri pe care, de multe ori, nu le conștientizează. În această situație, fac un apel către părinți să supravegheze modul în care copiii utilizează trotinetele electrice. Consecințele pot fi extrem de grave”, a transmis șeful UPU Alba Iulia, dr. Aurel Crișan.
Lipsa echipamentelor de protecție, viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot atinge viteze de peste 50 km/h, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe.
De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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