Video | Aiudeanul Andrei Cordea, dublă pentru CFR Cluj, MVP-ul partidei și acces în echipa LPF: Bilanțul celorlalți reprezentanți ai Albei pe prima scenă fotbalistică a României

Aiudeanul Andrei Cordea, dublă pentru CFR Cluj, MVP-ul partidei și acces în echipa LPF: Bilanțul celorlalți reprezentanți ai Albei pe prima scenă fotbalistică a României

Aiudeanul Andrei Cordea a marcat o dublă pentru CFR Cluj, care a făcut instrucție în „Gruia” cu nou-promovata FC Voluntari. 5-0 în favoarea gazdelor împotriva unui oponent rămas în „10” la mijlocul primului mitan.

Fotbalistul din Alba a realizat o dublă (26, 49), cu execuții din careu, este golgheterul primei scene, a evoluat până în minutul 71 și a fost desemnat MVP-ul întâlnirii, fiind inclus în echipa etapei alcătuită de LPF. Cordea și-a depus memoriu la FRF pentru a reclama restanțele financiare de 4 luni, situația la CFR Cluj fiind una critică.

Din distribuția clujeană a absentat, din motive medicale, Alexandru Țîrlea (fundașul din Petrești). Acesta s-a întors la CFR Cluj, la finele împrumutului la Metaloglobus, însă nu e sigur că va rămâne.

În a doua rundă a Superligii, antrenorul aiudean Bogdan Andone (FC Argeș) a repurtat prima victorie, în inferioritate numerică o repriză, 1-0 la Mioveni, cu Petrolul Ploiești, la acest meci fiind arbitru asistent albaiulianul Alexandru Vodă (președintele CJA Alba).

Zlătneanul Andrei Mărginean a fost integralist (al doilea meci, toate minutele) în distribuția „câinilor roșii” în umilința administrată campioanei Universitatea Craiova, 5-1 pentru Dinamo pe „Arcul de Triumf”. Un eșec rușinos al oltenilor, cu gândul la preliminariile Ligii Campionilor, cu Levski Sofia.

Tot meciul a jucat și albaiulianul Florin Ilie (tot 180 de minute strânse) în primul eșec al sezonului (0-1 la Ovidiu cu Farul).

Răzvan Trif, jucătorul din Jidvei, a început în formula de start și a evoluat până în minutul 83 pentru „lanterna roșie” Csikszereda Miercurea Ciuc (singura echipă cu zero puncte și goluri înscrise), 0-2 acasă cu FCSB (lider cu maximum de puncte și fără gol primit).

Abrudeanul Ovidiu Bic (120 de minute în acest sezon) a intrat ultima jumătate de oră în distribuția „șepcilor roșii”, 0-1 în deplasare cu nou-promovata din Sfântu Gheorghe. La ciucani este legitimat și blăjeanul Victor Oniga (n. 2010), iar la FC Argeș, în lotul lărgit, se regăsește aiudeanul Iulian Moldovan (n. 2008).

În total, în a doua etapă, au fost titulari iarăși 5 dintre cei 6 jucători din Alba prezenți în elita fotbalului mioritic.

foto – Andrei Cordea (sursa: hailafotbal.ro)

sursa video: Prima Sport

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