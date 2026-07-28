Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Caniculă și secetă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 28 iulie 2026 prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni.

Conform estimărilor meteorologilor, în România urmează o perioadă cu caniculă și secetă.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice, iar în extremitatea de sud-est a țării acestea se vor situa sub cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele montane.

*Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)