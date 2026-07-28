Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Caniculă și secetă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Știri recente din categoria Actualitate
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 iulie 2026, decretele de numire în funcție, începând cu data de 1 august 2026, a judecătorilor și a procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în […]
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că nu a fost luată nicio decizie privind vaccinarea în masă a oilor pe teritoriul României. Instituţia susţine că strategia analizată se bazează pe regionalizare şi pe o […]
Angajările din Sănătate, la un pas de deblocare: Peste 7.000 de posturi, blocate până acum. Amendamentul a trecut de comisie în Parlament
Angajările din Sănătate, la un pas de deblocare: Peste 7.000 de posturi, blocate până acum. Amendamentul a trecut de comisie în Parlament Posturile din sistemul de sănătate din România ar urma să fie deblocate, în baza unui amendament adoptat luni, 27 iulie 2026, de Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților. Amendamentul vizează proiectul de modificare […]
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Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba...
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară...
Știrea Zilei
Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro
Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro Rezultatele inițiale de la proba scrisă de Titularizare 2026...
VIDEO | A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte mult pe noi legea salarizării”
A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte...
Curier Județean
Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note de titularizare, iar județul depășește media națională
Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note...
VIDEO| Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Un autoturism a...
Politică Administrație
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, BAC 2026 și a elevilor șefi de promoție 2026, pe ordinea de zi
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
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Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...