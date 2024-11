Voleibaliștii Tudor Bălău și Andrei Șuteu (CSȘ Blaj), convocați la lotul național al României Under 16

Vești excelente pentru CSȘ Blaj, care are doi tineri voleibaliști convocați la lotul național al României Under 16! Este vorba despre Tudor Andrei Bălău și Andrei Șuteu, ambii componenți ai formației pregătite de antrenorul Alexandru Man.

Astfel, cei doi talentați jucători vor participa în perioada 15 decembrie 2024-14 ianuarie 2025 la un stagiu de selecție și pregătire centralizată la Râmnicu Vâlcea, a lotului național de juniori III Under 16 (sub 16 ani). Acțiunea se desfășoară în vederea participării la turul 1 de calificare la Campionatul European Under 16, din Turcia, în 15-19 ianuarie 2025. În mai, CSȘ Blaj a devenit campioană națională la Under 13, sub comanda lui Alexandru Man, iar Tudor Bălău a fost desemnat MVP-ul turneului final de la Brașov.

La nivelul competiției interne desfășurate la această categorie de vârstă, CSȘ Blaj are rezultate excelente în Seria E a campionatului rezervat speranțelor (Under 15). CSȘ Blaj are 17 puncte acumulate, după cele 6 victorii (5 dintre ele în minumum de seturi) și conduce detașat ierarhia. Echipa pregătită de Alexandru Man este urmată de LPS Bistrița – 13 puncte, CSȘ Toplița – 6 puncte și Corona Brașov – zero puncte. Următorul turneu este prevăzut în luna ianuarie a anului viitor. Echipa din „Mica Romă” a câștigat primele două turnee disputate. Mai întâi, la Toplița, au fost victorii pe linie, fără set pierdut, cu Corona Brașov, CSȘ Toplița și LPS Bistrița. La al doilea turneu, desfășurat la Blaj, s-au înregistrat alte 3 succese, 3-2 (25-18, 25-14, 18-25, 17-25, 15-9) cu LPS Bistrița, 3-0 cu CSȘ Toplița și Corona Brașov.

„Pentru parcursul foarte bun al echipei în campionat și evoluțiile individuale ale celor doi jucători, am fost recompensați de Federația Română de Volei cu selecția și convocarea acestora la lotul național”, a transmis Alexandru Man (directorul CSȘ Blaj).

