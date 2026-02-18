Venitul minim de incluziune 2026 | Cine îl poate primi și documentele necesare

Venitul minim de incluziune (VMI) rămâne și în 2026 un instrument important de sprijin pentru persoanele și familiile cu resurse financiare limitate.

Venitul minim de incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate, menit să asigure un trai minim și să combată riscul de excluziune socială.

În 2026, cuantumul maxim al sprijinului pentru incluziune este de aproximativ 346 lei/lună pentru fiecare membru de familie și 504 lei/lună pentru persoanele singure de peste 65 de ani fără alte venituri, potrivit Playtech.

Pentru sprijinul familiei cu copii, plafonul venitului net eligibil poate ajunge până la circa 879 lei pe membru de familie. Suma efectivă primită se calculează ca diferență între cuantumul maxim și veniturile ajustate ale familiei sau persoanei.

Venitul minim de incluziune poate fi solicitat de familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în România care respectă plafoanele de venit stabilite de lege.

Sunt eligibili cetățenii români, străinii aflați legal în România, cetățenii UE/SEE și apatrizii cu protecție legală, conform legislației. Eligibilitatea se stabilește pe baza veniturilor tuturor membrilor familiei, incluzând salarii, pensii, chirii și alte venituri, precum și pe baza bunurilor deținute, conform normelor metodologice.

În funcție de aceste criterii, autoritățile locale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială determină dreptul la sprijin și cuantumul lunar al VMI.

Pentru a solicita venitul minim de incluziune în 2026, solicitanții trebuie să pregătească un dosar care să includă:

Cererea standard de acordare

Acte de identitate ale membrilor familiei

Documente care dovedesc componența familiei și veniturile nete (adeverințe de salarii, pensii, contracte)

Declarații pe propria răspundere privind veniturile și bunurile

Alte documente prevăzute de autorități locale sau normele metodologice.

Dosarul se depune la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu sau reședință.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI