Velo Apuseni – Pistă de biciclete de peste 37 km, amenajată în Munții Apuseni din Alba: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu

O pistă de biciclete de peste 37 km va fi amenajată în Munții Apuseni, în trei județe, printre care și Alba.

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate a fost publicat, marți, 17 iunie 2025, anunțul privind luarea deciziei etapei de înacadrare, fără evaluarea impactului asupra mediuluim pentru proiectul „VELO Apuseni – Amenajare trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe raza județelor Bihor, Alba, Cluj” – lot județul Alba, titular Consiliul Județean Alba.

Proiectul de investiție VELO APUSENI – Amenajare trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe zona județelor Alba, Bihor, Cluj – lot județul Alba” își propune să creeze un traseu cicloturistic extins în județ Alba, integrat în situl NATURA 2000 și Parcul Natural Apuseni. Traseul va străbate o distanță de 37209,87 m, traversând comunele Gârda de Sus, Scărișoara și Horea, oferind multiple facilități pentru cicliști, inclusiv spații de odihnă, refugii și stații de încărcare pentru biciclete electrice.

Proiectul are o importanță semnificativă atât din punct de vedere turistic, cât și ecologic, având în vedere amplasarea sa într-o zonă naturală protejată. De asemenea, acest proiect contribuie la dezvoltarea infrastructurii turistice în județul Alba, promovând turismul activ și sustenabil, potrivit inițiatorilor.

VELO APUSENI – 7 tronsoane de drum

Tronsonul 1 – cuprinde segmentul de drum – Drum Județean DJ 750

Traseul drumului județean DJ750 pornește din Drumul Național DN75, din dreptul poziției kilometrice 45+230. Lungimea totală a traseului pe drum județean este de 13,57151 km, cu o lățime medie de 4 m pentru partea carosabilă, șanț betonat pe partea dreaptă, sens de mers, și platforme de încrucișare.

Pornind din Gârda de Sus, tronsonul localizat pe DJ 750 duce biciclistul prin Cheile Ordâncușei, care adăpostesc numeroase grote și peșteri, dintre care cele mai importante sunt Poarta lui Ionele și Ghețarul de sub Zgurăști. În Cheile Ordâncușei se găsește, de asemenea, un pod natural. Peisajul este deosebit de sălbatic și impresionant, cu stânci calcaroase sculptate de apă. în zonă, pârâul Gârda curge prin Cheile și Dealul Ordâncușei, adăugind un farmec aparte peisajului. Peștera lui Ionele este renumită pentru galeriile sale impresionante și formațiunile spectaculoase de stalactite și stalagmite, fiind un punct de atracție major pentru turiști. Ghețarul de sub Zgurăști, cunoscut și sub numele de Peștera-aven, adăpostește cel mai mare lac subteran din România.

Tronsonul 2 – cuprinde segmentul de drum – Drum Județean DJ 750 – Cheile Ordâncușei – Valea Ordâncușei (Moara lui Ivan) -Sfoartea

Continuând pe DJ 750, traseul traversează Valea Ordâncușei, oferind priveliști panoramice asupra văilor și dealurilor înconjurătoare. Vegetația este variată, de la păduri de foioase la pajiști alpine. Dealul Ordâncușii este cunoscut pentru peisajele sale deschise și flora diversificată. De-a lungul drumului, biciclistul va trece prin sate și cătune pitorești, cu case tradiționale și gospodării bine îngrijite.

Tronsonul 3 – Sfoartea DJ750 – bifurcație spre Poiana Calineasa și Biserica Călineasa

În apropierea localității Sfoartea, tronsonul se bifurcă. Peisajul natural este asemănător cu zona Padiș, cu păduri de conifere și pășuni întinse, unde moții trăiesc minimalist, ocupându-se cu pășunatul, tăiatul lemnelor și pregătirea produselor tradiționale din lapte, fructe de pădure, ciuperci etc. Biserica Călineasa oferă o incursiune culturală în viața spirituală a comunităților locale. În această zonă, traseul velo continuă pe lotul din Cluj.

Tronson 4 – Vârful Clujului – Bifurcație spre DN1R (Pasul Ursoaia)

Tronson 5 – Sfoartea – Vârful Ocoale DJ 750 – DC 264 – DJ 7 50

De la Sfoartea, traseul continuă pe DJ750 până Ia Ocoale, la intersecția cu DC264. De aici, traseul continuă pe DC264 până la intersecția cu DJ750, în proximitatea Ghețari. Biciclistul va fi întâmpinat de peisaje montane uimitoare. Drumul șerpuiește prin păduri dese și peste culmi înalte, oferind perspective largi asupra Munților Apuseni.

Tronson 6 – Peștera Ghețar DJ 750- Mununa DC 260

Ruta continuă prin intersecția cu DJ750, oferind o legătură spre Peștera Ghețar, una dintre cele mai faimoase peșteri din România. Peștera Ghețar (numită și Peștera Scărișoara) adăpostește unul dintre cei mai mari ghețari subterani din lume. Este renumită pentru galeriile sale înghețate și formațiunile de gheață impresionante, atrăgând anual mii de vizitatori.

Tronson 7 – Munună DC 26D – Dobrești – Gârda de Sus DN75

După vizitarea peșterii, traseul se întoarce pe DC260, trecând prin Munună. Aceste zone sunt încântătoare, cu peisaje tradiționale și o atmosferă autentică a satului românesc de munte. Pajiștile creează un peisaj liniștit și relaxant.

De la Munună, traseul se conectează cu un drum forestier care îl va duce la DN75. Acest segment îl va purta pe biciclist prin păduri dese și zone izolate, unde flora și fauna sălbatică sunt acasă Odată ajuns pe DN7S, traseul îl va conc uce înapoi la Gârda de Sus, completând un circuit plin de peisaje naturale spectaculoase și diverse.

VELO APUSENI – 8 popasuri în mijlocul unor peisaje de vis

De-a lungul celor 7 tronsoane vor fi amenajate mai multe popasuri, după cum urmează:

Popas 1- Spațiu de odihnă cu loc de luat masa, localizat pe segmentul de drum DJ 750 la hm 1+785,79, aferent tronsonului 1.

Pentru primul popas se propune realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri perimetrele pe trei laturi. Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept loc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu pentru relaxare/odihnă.

Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv, fixată în pardoseală și 8 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseală, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare, se va dota cu mobilier de stat tip bănci fixe.

Construcția va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivi 3 deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie), o toaletă ecologica și un sistem rastel pentru biciclete.

Popas 2 – Spațiu de odihnă cu loc de luat masa, localizat pe segmentul de drum DJ 750 ta km 7+558, situat ta finalul tronsonului 1 și începutul tronsonului 2

Pentru al doilea popas se propune realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri perimetrele, pe 3 laturi. Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept loc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu relaxare/odihnă. Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv fixată în pardoseală și 8 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseală, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare se va dota cu mobilier

tip bănci fixe. Construcția va fi dotate cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie), o toaletă ecologică și un sistem rastel pentru biciclete.

Popas 3 – Refugiu cu stație de încărcare biciclete și spațiu de odihnă cu loc de luat masa -focalizat pe segmentul de drum DJ 750 la km 11+290, situat la finalul tronsonului 2 ți începutul tronsonului 3

Pentru al treilea popas se propune realizarea a două construcții distincte. Realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri perimetrele pe trei laturi. Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept loc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu pentru relaxare/odihnă. Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv fixată în pardoseală și 8 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseală, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare, se va dota cu mobilier de stat tip bănci fixe. Construcția va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior, se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie), o toaletă ecologică și un sistem rastel pentru biciclete.

Se propune și realizarea unei construcții de tip spațiu închis, încălzit, cu funcțiune de refugiu montan. Construcția va fi dotată cu sistem de încălzire electric și sistem de iluminat. Mobilarea acestui tip de spațiu se propune a se realiza prin montarea a 4 platforme supraetajate din lemn masiv, care servesc drept loc temporar pentru dormit, pentru 8 persoane. De asemenea, construcția propusă va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru sistemul de iluminat, sistemul de încălzire și pentru încărcare dispozitive mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie), o toaletă ecologică.

Tot la exterior, în zona aferentă celor două construcții se propune o stație pentru încărcare a bicicletelor electrice, alimentată de la branșament.

Popas 4 – Spațiu de odihnă cu loc de luat masa – localizat pe segmentul de drum forestier 1 ta km 16+913,47, situat la finalul tronsonului 3

Pentru popasul 4 se propune realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri perimetrale pe trei laturi. Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept loc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu pentru relaxare/odihnă. Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv, fixată în pardoseală și 8 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseală, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare, se va dota cu mobilier

de stat tip bănci fixe. Construcția va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până

în noiembrie), o toaleta ecologică și un sistem rastel pentru biciclete.

Popas 5 – Refugiu și spațiu de odihnă cu loc de luat masa – localizat pe segmentul de drum comunal DC 264 la km 28+528,49, situat la finalul tronsonului 5 și începutul tronsonului 6 al traseului de biciclete, aferent intersecției drumului comunal 254 cu drumul județean 750

Pentru popasul 5 se propune realizarea a două construcții distincte. Realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri perimetrele pe trei laturi. Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept loc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu pentru relaxare/odihnă. Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv fixată în pardoseală și 8 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseală, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare, se va dota cu mobilier de stat tip bănci fixe. Construcția va fi dotata cu panouri fotovoltaice, dar va dispune șl de branșament la rețeaua existentă pentru iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până in noiembrie), o toaletă ecologică și un sistem rastel pentru biciclete.

Se propune și realizarea unei construcții de tip spațiu închis, încălzit, cu funcțiune de refugiu montan. Construcția va fi dotată cu sistem de încălzire electric și sistem de iluminat. Mobilarea acestui tip de spațiu se propune a se realiza prin montarea a 4 platforme supraetajate din lemn masiv, care servesc drept loc temporar pentru dormit, pentru 8 persoane. De asemenea construcția propusă va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru sistemul de iluminat, sistemul de încălzire și pentru încărcare dispozitive mobile.

La exterior, se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie), o toaletă ecologică.

Popas 6 – Self-service de biciclete cu stație de încărcare biciclete și spațiu de odihnă cu loc de luat masa — localizat la intersecția segmentului de drum DJ 750 și drum comunal DC260 la km 23+772,1

Pentru popasul 5 se propune realizarea a două construcții distincte. Realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri peri metr ale pe trei laturi. Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept loc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu pentru relaxare/odihnă. Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv fixată în pardoseală și 3 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseală, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare, se va dota cu mobilier de stat tip bănci fixe. Construcția va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru Iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie), o toaletă ecologică și un sistem rastel pentru biciclete.

Se propune și realizarea unei construcții de tip spațiu închis, încălzit, cu funcțiune de refugiu montan. Construcția va fi dotată cu sistem de încălzire electric și sistem de iluminat. Mobilarea acestui tip de spațiu se propune a se realiza prin montarea a 4 platforme supraetajate din lemn masiv, care servesc drept loc temporar pentru dormit, pentru 3 persoane. De asemenea, construcția propusă va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament Fa rețeaua existentă pentru sistemul de iluminat, sistemul de încălzire și pentru încărcare dispozitive mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de uz rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie), o toaletă ecologică.

Tot la exterior, în zona aferentă celor două construcții se propune o stație pentru încărcare a bicicletelor electrice, alimentată de la branșament.

Pentru popasul 7 se propune realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri perimetrele pe trei laturi. Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept loc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu pentru relaxare/odihnă. Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv fixată în pardoseală și 8 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseai, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare, se va dota cu mobilier de stat tip bănci fixe. Construcția va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament ia rețeaua existen ă pentru iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră (alimentat de o cisterna pe perioada de sezon care se propune a fi din martie lână în noiembrie), o toaletă ecologică și un sistem rastel pentru biciclete.

Popas 8 – Spațiu de odihnă cu foc de luat masa – localizat pe segmentul de drum DC 260 la km 32+646,13, situat la finalul tronsonului 6 și începutul tronsonului 7

Pentru popasul 8 se propune realizarea unei construcții neîncălzite, semideschisă cu închideri perimetrele pe trei laturi Ca funcționalitate, acest spațiu servește drept ioc de luat masa, care are în zona adiacentă un spațiu pentru relaxare/odihnă. Construcția va fi dotată cu o masă din lemn masiv fixată în pardoseala și 8 scaune din lemn masiv, de asemenea cu prindere în pardoseală, pentru zona de luat masa, iar zona de relaxare, seva dota cu mobilier de stat tip bănci fixe. Construcția va fi dotată cu panouri fotovoltaice, dar va dispune și de branșament la rețeaua existentă pentru iluminat și încărcarea dispozitivelor mobile.

La exterior se prevăd tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o cișmea alimentată de un rezervor de 1 metru cub cu apă menajeră [alimentat de o cisternă pe perioada de sezon care se propune a fi din martie până în noiembrie}, o toaleta ecologică și un sistem rastel pentru biciclete.

În momentul de față, zona studiată intră în proprietatea statului, aparținând domeniului public al Județului Alba, aflat în administrarea Consiliului Județean Alba, domeniul public al comunei Gârda de Sus și Scărișoara, aflat în administrarea Consiliilor locale. Folosința actuală a terenului studiat este de zonă cu drum județean DJ 750, drumuri comunale DC 264, drumuri forestiere, drum Gârda Seacă – Munună – sat Ghețar – DC260J, drum local amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Horea.

