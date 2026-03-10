Varianta ocolitoare a Blajului: Licitație de 3 milioane de euro pentru proiectarea și realizarea unor lucrări suplimentare de relocare/protecție a utilităților
Primăria Blaj a lansat, luni, 9 martie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor servicii de proiectare și a lucrărilor suplimentare de relocare/protecție a utilităților aferente obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a Blajului (conectivitate cu Drum Transregio Blaj-Teiuș-A10)”.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 14.316.055 lei (aproximativ 2,8 milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 25 martie 2026.
UAT Municipiul Blaj a încheiat Acordul contractual nr 144/16.01.2024 cu Antreprenorul General Asocierea PRENIS SRL – DACIA FABER SRL – EXPLAN SRL- INFRA EXPERT AD pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente acestui obiectiv de investiție. Procedura inițială de achiziție pentru Proiectare și Execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții „VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ (conectivitate cu Drum Transregio Blaj-Teiuș-A10)” s-a bazat pe un studiu de fezabilitate și avizele obținute conform Certificat de Urbanism nr. 199 din 26.11.2021 care a identificat anumite cerințe de relocare/protecție a utilităților. Valoarea estimată a lucrărilor de relocare/protejare utilități a fost încadrată de către Beneficiar – Municipiul Blaj în capitolul 1.4. ca sumă provizionată în valoare de 4.790.995,00 lei fară TVA. Această sumă provizionată a fost solicitată a fi ofertată la fel de către toți operatorii economici participanți la procedură, aspect îndeplinit în cadrul procedurii de atribuire.
În urma atribuirii contractului către ASOCIEREA PRENIS S.R.L. – DACIA FABER S.R.L. – EXPLAN S.R.L. – INFRA EXPERT AD și în conformitate cu sub-clauza 8.4 din contractul de proiectare și execuție (conform HG 1/2018-Anexa 2) Antreprenorul a notificat Beneficiarul prin transmiterea „Raportului cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sistemele de referință”, conform document „NOTIFICARE PROIECTARE” din data de 20.03.2024. Pe baza noului Certificat de Urbanism nr. 132 din 05.08.2024 și a avizelor aferente de la etapa de PT au rezultat discrepanțe semnificative și adăugiri la infrastructura de utilități care necesită relocare/protecție.
În aceste condiții, restul rămas de proiectat și executat și lucrările în continuare fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Durata de executare a lucrărilor (inclusiv proiectare rețele electrice) este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției. Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 72 de luni.
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, se arată în caietul de sarcini.
foto: arhivă
