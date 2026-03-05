Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț

Prețurile de consum au continuat să crească la începutul anului 2026. În luna ianuarie, acestea au fost mai mari cu 0,86% față de decembrie 2025, majorări fiind înregistrate la alimente, produse nealimentare și servicii.

Comparativ cu ianuarie 2025, scumpirile sunt însă mult mai accentuate, rata anuală ajungând la 9,62%.

Potrivit datelor, comparativ cu luna anterioara (decembrie 2025), preţurile de consum în luna ianuarie 2026 au fost mai mari cu 0,86%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat creștere de 0,91%, la mărfurile nealimentare creștere de 0,51%, iar la servicii au crescut cu 1,56%.

Fata de luna anterioara:

scăderi de prețuri se inregistreaza la

a) mărfuri alimentare : malai (-0,03%), branza de oaie (-0,06%);

b) mărfuri nealimentare : gaze (-0,82%), energie electrica (-0,44%);

c) servicii: transport urban (-0,16%).

cresteri de preturi ( peste 1%) s-au inregistrat la:

a) Mărfuri alimentare – alte legume si conserve de legume (+4,26%), fructe proaspete (+2,62%), cartofi (+2,57%), oua (+2,29%), cafea (+1,26%), lapte de vaca (+1,06%);

b) Mărfuri nealimentare – combustibil (+1,82%), tutun, tigari (+1,17%);

c) Servicii – transport aerian (+9,78%), servicii postale (+1,83%).

Comparativ cu luna ianuarie 2025, preţurile de consum în luna curenta au fost mai mari cu 9,62%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat o creştere de 7,86%, la mărfurile nealimentare preţurile au crescut cu 9,99%, iar la servicii cu 11,59%.

Se inregistrează

Scaderi de preturi la

a) mărfuri alimentare: cartofi (-10,77%), fasole boabe si alte leguminoase (-3,52%), malai (-1,19%), faina (-0,92%), zahar (-0,22%);

b) servicii : servicii postale (-3,44%).

Creșteri semnificative de preturi la:

a) Mărfuri alimentare, cresteri de peste 10%: cafea (+24,66%), fructe proaspete (+17,14%), oua (+13,06%), carne de bovine (+11,99%), lapte de vaca (+10,95%), ulei comestibil (+10,52%);

b) Mărfuri nealimentare, cresteri de peste 8%: energie electrica (+59,33%), energie termica (+15,61%), carti, ziare, reviste (+10,10%), detergenti (+9,10%), alte mărfuri nealimentare (+8,22%), tricotaje (+8,03%);

c) Servicii, cresteri de peste 11%: transport C.F.R (+24,40%), igiena si cosmetica (+17,75%), igiena si cosmetica (+17,65%), apa, canal, salubritate (+17,59%), alte servicii cu caracter industrial (+16,84%), confectionat si reparat imbracaminte si incaltaminte (+14,87%), reparatii auto, electronice si lucrari foto (+14,67%), ingrijire medicala (+13,16%), transport urban (+11,23%), transport aerian (+11,42%), restaurante, cafenele, cantine (+11,68%), alte servicii (+11,66%).

