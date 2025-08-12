Val de concedieri în primării și consilii locale. 40.000 de posturi vor dispărea. „Să rămână cei mai buni”

Val de concedieri în consilii locale și primării. 40.000 de posturi vor dispărea. „Să rămână cei mai buni”

Reforma anunțată de ministrul Dezvoltării, presupune concedieri masive. Reorganizarea administrației publice locale trebuie să fie una reală și eficientă, afirmă Cseke Attila, într-un interviu pentru RFI. El anunță că reforma va presupune desființarea a 40.000 de posturi din cadrul instituțiilor locale, dintre care cel puțin jumătate sunt ocupate în prezent.

„La autoritățile locale sunt niște limite care sunt prevăzute, adică un număr maxim de posturi în care trebuie să se încadreze fiecare primărie, deci există un sistem. În acest sistem se va propune o reducere cu cel puțin 20 de procente pe fiecare autoritate locală. Eu estimez că cel puțin jumătate din acest număr de 40.000 sunt posturi ocupate”, a explicat el, conform Mediafax.

Ministrul Dezvoltării a subliniat că „regulile (criteriile pentru concedieri-n.r.) nu vin de la centru, dar prevederile legale vin din Codul Administrativ, unde se vorbește de reorganizarea instituției. Evident, decizia aparține Consiliului Local sau Consiliului Județean”.

Cseke Attila cere ca reorganizarea administrației locale să se facă „pe bune”: „Din punctul meu de vedere și recomandarea mea este ca aceste lucruri să se facă pe bune, pentru că este interesul autorității locale să rămână cei mai buni”.

