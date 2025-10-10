Vaccinare antigripală 2025 | Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii

Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii

Campania de vaccinare antigripală din acest an ar putea debuta oficial începând cu data de 15 octombrie, imediat ce vor fi finalizate toate procedurile administrative și actele normative necesare. Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, care a precizat că autoritățile sunt în ultima etapă de pregătire a campaniei naționale de imunizare.

Potrivit ministrului, Ministerul Sănătății analizează în paralel și extinderea posibilității de vaccinare în farmacii, o măsură care ar putea facilita accesul populației la vaccinul antigripal și ar contribui la creșterea ratei de imunizare.

„În paralel, lucrăm împreună cu comisiile de specialitate la extinderea capacității de vaccinare în farmacii, acolo unde există unități acreditate în acest sens”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

Această inițiativă vine ca urmare a rezultatelor pozitive obținute în cadrul proiectului-pilot derulat în anii trecuți, care a demonstrat că vaccinarea în farmacii poate fi o soluție eficientă și sigură pentru persoanele care nu ajung ușor la medicul de familie.

„Sper ca până la finalul acestei luni să putem modifica toate actele normative necesare pentru implementarea acestei măsuri”, a adăugat ministrul Sănătății.

Cine se poate vaccina gratuit

Ministerul Sănătății oferă vaccinarea gratuită pentru:

* copii între 6 luni și 18 ani

* gravide

* persoane peste 65 de ani

* pacienți cu boli cronice (diabet, afecțiuni respiratorii, cardiovasculare, autoimune)

* personal medical și angajați din centre sociale

De ce refuză mulți români vaccinarea

„Oamenii se tem de reacții adverse și cred informațiile false care circulă online”, spune dr. Badea. „Riscul de reacții serioase este infim – de aproximativ 0,01%. În schimb, complicațiile gripei pot fi grave pentru bolnavii cronici și vârstnici.”

Cele mai frecvente efecte secundare sunt minore: roșeață, durere locală, febră ușoară sau oboseală, care dispar în câteva zile.

România, printre ultimele din Europa la vaccinare

În sezonul trecut, puțin peste un milion de români s-au vaccinat antigripal, potrivit Ministerului Sănătății. „Lipsa campaniilor naționale și birocrația descurajează oamenii. Pacientul trebuie să ia rețetă, să cumpere vaccinul, apoi să revină la medic pentru administrare – mulți renunță pe drum”, explică medicul.

Ea propune ca farmaciile să devină centre active de vaccinare, cu flux simplificat și personal instruit, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene.

Vaccinarea, un gest de protecție colectivă

„Românii trebuie să înțeleagă că vaccinarea nu este doar o alegere personală, ci un gest de responsabilitate față de cei vulnerabili din jur”, transmite dr. Badea.

Specialiștii reamintesc că gripa nu este o simplă răceală, ci o infecție care poate provoca complicații severe. Vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenție.

