Vaccinare antigripală 2025 | Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii
Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii
Campania de vaccinare antigripală din acest an ar putea debuta oficial începând cu data de 15 octombrie, imediat ce vor fi finalizate toate procedurile administrative și actele normative necesare. Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, care a precizat că autoritățile sunt în ultima etapă de pregătire a campaniei naționale de imunizare.
Citește și: Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin
Potrivit ministrului, Ministerul Sănătății analizează în paralel și extinderea posibilității de vaccinare în farmacii, o măsură care ar putea facilita accesul populației la vaccinul antigripal și ar contribui la creșterea ratei de imunizare.
„În paralel, lucrăm împreună cu comisiile de specialitate la extinderea capacității de vaccinare în farmacii, acolo unde există unități acreditate în acest sens”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.
Această inițiativă vine ca urmare a rezultatelor pozitive obținute în cadrul proiectului-pilot derulat în anii trecuți, care a demonstrat că vaccinarea în farmacii poate fi o soluție eficientă și sigură pentru persoanele care nu ajung ușor la medicul de familie.
„Sper ca până la finalul acestei luni să putem modifica toate actele normative necesare pentru implementarea acestei măsuri”, a adăugat ministrul Sănătății.
Cine se poate vaccina gratuit
Ministerul Sănătății oferă vaccinarea gratuită pentru:
* copii între 6 luni și 18 ani
* gravide
* persoane peste 65 de ani
* pacienți cu boli cronice (diabet, afecțiuni respiratorii, cardiovasculare, autoimune)
* personal medical și angajați din centre sociale
De ce refuză mulți români vaccinarea
„Oamenii se tem de reacții adverse și cred informațiile false care circulă online”, spune dr. Badea. „Riscul de reacții serioase este infim – de aproximativ 0,01%. În schimb, complicațiile gripei pot fi grave pentru bolnavii cronici și vârstnici.”
Cele mai frecvente efecte secundare sunt minore: roșeață, durere locală, febră ușoară sau oboseală, care dispar în câteva zile.
România, printre ultimele din Europa la vaccinare
În sezonul trecut, puțin peste un milion de români s-au vaccinat antigripal, potrivit Ministerului Sănătății. „Lipsa campaniilor naționale și birocrația descurajează oamenii. Pacientul trebuie să ia rețetă, să cumpere vaccinul, apoi să revină la medic pentru administrare – mulți renunță pe drum”, explică medicul.
Ea propune ca farmaciile să devină centre active de vaccinare, cu flux simplificat și personal instruit, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene.
Vaccinarea, un gest de protecție colectivă
„Românii trebuie să înțeleagă că vaccinarea nu este doar o alegere personală, ci un gest de responsabilitate față de cei vulnerabili din jur”, transmite dr. Badea.
Specialiștii reamintesc că gripa nu este o simplă răceală, ci o infecție care poate provoca complicații severe. Vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. Nicușor Dan recunoaște senin: „Sunt artificii pe care le făceam și eu la primărie”
Ilie Bolojan amenință cu dosare penale primarii care nu bugetează salariile. Fix ce a mărturisit că făcea Nicușor Dan: „Începeam anul fără bani pentru noiembrie și decembrie” Ilie Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care „umflă” sau falsifică bugetele locale: „Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie. Ai o răspundere” – exact practica recunoscută […]
VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici”
VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici” Viktor Orbán a ajuns la Cluj-Napoca, joi, 9 octombrie, cu ocazia participării sale la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), programat vineri la centrul […]
11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate
11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate Meteorologii ANM au emis emis vineri dimineața mai multe avertizări cod galben de vânt puternic, valabile sâmbătă, 11 octombrie 2025, în Alba și alte zone din țară. Citește și: Cum va fi VREMEA […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vaccinare antigripală 2025 | Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii
Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii Campania de vaccinare antigripală...
Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. Nicușor Dan recunoaște senin: „Sunt artificii pe care le făceam și eu la primărie”
Ilie Bolojan amenință cu dosare penale primarii care nu bugetează salariile. Fix ce a mărturisit că făcea Nicușor Dan: „Începeam...
Știrea Zilei
Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă
Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat” la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o...
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...
Curier Județean
Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: ,,Datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc”
Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: Datorită...
10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul complet și invitații care vor participa
10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul și invitații Sinaxa...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...