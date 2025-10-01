Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

Începând de astăzi, 1 octombrie 2025, toți tinerii din România cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de vaccinul anti-HPV gratuit. Virusul HPV este responsabil pentru apariția cancerului de col uterin, dar și pentru alte forme de cancer, inclusiv la penis, anus, cavitate bucală sau gât.

Măsura face parte din Programul Național de Vaccinare și are scopul de a reduce incidența bolilor oncologice cauzate de infecția cu HPV, într-o țară unde rata mortalității prin cancer de col uterin este de trei ori mai mare decât media europeană.

Până acum, vaccinul era gratuit doar pentru copiii între 11 și 18 ani, iar femeile între 19 și 45 de ani îl puteau obține cu o reducere de 50%, pe bază de prescripție medicală. Vaccinarea necesită trei doze, administrate la interval de două luni, fiecare doză având un preț de aproximativ 600 de lei în lipsa programului gratuit.

Cifre alarmante în România și la nivel global

La nivel global, anual sunt diagnosticate aproximativ 600.000 de femei cu cancer de col uterin, dintre care doar 16% supraviețuiesc dacă boala este depistată în stadii avansate.

În România, cancerul de col uterin este al treilea ca frecvență la femei, după cancerul de sân și cancerul colorectal, în timp ce în Europa principalele tipuri de cancer la femei sunt sân, colorectal, pulmonar, corp uterin și limfom non-Hodgkin, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

„România are una dintre cele mai ridicate rate de incidență și mortalitate prin cancer de col uterin din UE: incidență de 30 cazuri la 100.000 femei/an și mortalitate de 11-14 decese la 100.000 femei/an, de trei ori peste media UE.

Peste 95% din cazuri sunt cauzate de infecția cu HPV”, explică medicul Laura Mustață. În rândul femeilor tinere sub 25 de ani, prevalența HPV ajunge până la 30%, cele mai frecvente tulpini fiind HPV 16 și 18, responsabile de aproximativ 70% din cazurile de cancer de col uterin.

În medie, cinci femei mor zilnic în România din cauza unui cancer prevenibil prin vaccinare și screening regulat, avertizează asociația Rotary Club București Nord.

Vaccinarea nu este doar pentru fete

Specialiștii subliniază că vaccinarea anti-HPV nu ține de un gen anume. „Este esențial să înțelegem că vaccinarea HPV nu e despre un gen, e despre prevenirea cancerului. Băieții pot fi purtători și pot suferi de forme severe de cancer.

E un gest de responsabilitate față de întreaga societate”, explică dr. Andreea Stănescu, medic de familie.

Vaccinul HPV se administrează la medicii de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și alți specialiști cu atestat de vaccinologie și contract cu casele de asigurări. Serul poate fi obținut din farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă medicală.

Vaccinurile folosite în România (Gardasil 9, Cervarix) oferă protecție de peste 90% împotriva tipurilor oncogene acoperite. Studiile internaționale arată că vaccinarea înainte de debutul vieții sexuale reduce cu până la 90% leziunile precanceroase și incidența cancerului de col uterin.

Istoric al programului și provocările din România

Primul program de vaccinare anti-HPV a fost lansat în 2008 pentru fetele de 10-11 ani, dar lipsa unei campanii eficiente a dus la o acoperire de doar 2,6%, iar programul a fost suspendat timp de trei ani. În 2020, vaccinarea gratuită a fost reluată, dar cu restricții de vârstă, iar în 2023 s-au înregistrat peste 36.000 de solicitări de vaccin doar în câteva luni.

România rămâne însă mult sub ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății: 90% dintre fete vaccinate până la 15 ani.

Guvernul estimează acoperirea vaccinării la 30% până în 2025 și 40% până în 2030. În comparație, Finlanda și Suedia au implementat vaccinarea anti-HPV gratuită pentru fete și băieți încă de la vârste mici, inclusiv prin programe școlare și campanii de tip „catch-up” pentru adulți tineri.

Dezinformarea, principala barieră

În ciuda extinderii programului, specialiștii avertizează că reticența părinților, lipsa educației sexuale și dezinformarea continuă să afecteze succesul vaccinării.

Printre miturile frecvente se numără ideea că vaccinul ar afecta fertilitatea sau că este prea devreme pentru copiii de 11-12 ani să fie vaccinați.

„Pentru ca vaccinarea anti-HPV să aibă un impact real în România, este nevoie de o politică publică coerentă și pe termen lung.

Aceasta include vaccinarea universală, fără diferențiere pe sexe, campanii naționale de informare, implicarea medicilor de familie și a școlilor, dar și introducerea educației sexuale în curriculum”, subliniază Laura Mustață.

