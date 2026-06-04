Șofer prins cu alcoolemie uriașă după o noapte de petrecere: Procesul intră pe fond la Judecătoria Blaj
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după o noapte de petrecere: Procesul intră pe fond la Judecătoria Blaj
Judecătoria Blaj a decis, marți, 2 iunie 2026, că ancheta penală și rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj sunt legale și pot continua în instanță, într-un dosar ce vizează un caz grav de conducere sub influența alcoolului.
Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 19 spre 20 iulie 2025, un bărbat a participat la o petrecere într-un local din zonă, unde ar fi consumat alcool – inclusiv coniac și cidru. După aceea, în jurul orei 02:30–03:00, acesta s-ar fi urcat la volanul unui autoturism marca BMW și ar fi circulat pe drumuri publice, până când a fost oprit de un echipaj de poliție.
Autovehiculul prezenta avarii vizibile, iar conducătorul auto ar fi manifestat semne clare de intoxicație alcoolică, conform actelor din dosar.
Probele biologice recoltate la spital au indicat valori semnificative ale alcoolemiei: 2,38 g‰ la ora 03:40, respevtiv 2,10 g‰ la ora 04:40.
Inculpatul a recunoscut fapta în cursul urmăririi penale. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore imediat după incident, iar perioada de reținere urmează să fie dedusă din eventuala pedeapsă.
Judecătorul de cameră preliminară a verificat legalitatea întregii urmăriri penale și a constatat că probele au fost administrate legal, nu există motive de excludere a acestora, rechizitoriul respectă cerințele legale, iar instanța este competentă să judece cauza. În consecință, s-a dispus începerea judecății după rămânerea definitivă a încheierii.
Dosarul va intra acum în faza de judecată propriu-zisă, unde instanța va analiza vinovăția inculpatului și va decide asupra eventualei condamnări.
Infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului este prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal și se pedepsește cu închisoare sau amendă penală, în funcție de circumstanțele cauzei.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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