Vacanță în Cipru 2022: Care sunt condițiile de intrare în țară dacă v-ați planificat concediul aici

Paște 2022: BOMBE alimentare. Vopseaua de ouă are cu 113% mai mulți aditivi decât în 2015

Conform unui studiu derulat de InfoCons, produsele studiate s-au găsit sub formă de vopsea lichidă, vopsea praf/granulată, vopsea gelificată, tablete de vopsea, stampile cu vopsea și vopsea hârtie ornamentală, iar cantitățile au fost cuprinse între 5 și 28 de grame. Capacitatea de vopsire a vopselelor studiate este cuprinsă între 10 și 120 de ouă, informează Mediafax.

„În 2018, cu numai 16 grame de vopsea, putem vopsi 100 de ouă, însă vopseaua respectivă conține 10 aditivi. În 2021 cu 40 de grame de vopsea vopsim 120 de ouă, dar cu un număr de 9 aditivi. În studiul din 2015, observăm că doar cu 10 grame se puteau vopsi 30 de ouă, iar în 2016 și 2018, cu 20 de grame puteam vopsi între 40 și 60 de ouă, în timp ce în 2019 cu doar un gram mai mult față de anii precedenți, se puteau vopsi doar 30 de ouă, În studiul din 2022, se poate observa că s-au menținut atât gramajul cât și capacitatea de vopsire”, arată InfoCons.

Astfel, acum, cu 10g se pot vopsi 30 de ouă, dar cu un număr cuprins între 5 și 8 aditivi alimentari, cu 16g de vopsea se pot vopsi 100 de ouă, cu un număr de 11 aditivi, cu 20g putem vopsi între 40, 50 sau 60 de ouă ,cu un număr de 6, 8,9,10 sau 11 aditivi, cu 21g se pot vopsi între 30 sau 60 de ouă, cu un număr de 9 sau 10 aditivi alimentari

Media numărului de aditivi din studiul produselor realizat în 2022 s-a dublat față de media numărului de aditivi identificați în studiul din 2015, potrivit studiului.

„În studiul din 2015 media numărului de aditivi regăsiți într-un produs era de 3 față de 5 media aditivilor regăsiți în studiile din 2016, 2018 și 2019. Iar media din studiile din anii 2021 și 2022 este de 7 aditivi. Numărul maxim de aditivi găsiți în studiul anilor 2015-2022 este 7 – numărul maxim de aditivi găsit într-un produs în studiul din anul 2015; 10 – numărul maxim de aditivi găsit într-un produs în studiile din 2016 și 2018; 12 – numărul maxim de aditivi găsit într-un produs în studiul din 2019; 12 – numărul maxim de aditivi găsit într-un produs în studiul din 2021 (regasit în 3 produse distincte) ; 11 – numărul maxim de aditivi găsit într-un produs în studiul din 2022 (regăsit in 7 produse distincte) În studiile anilor 2015- 2021 fiecare produs a avut în componență minim un aditiv alimentar spre deosebire de studiul dina nul 2022 în care am regasit un produs ce nu are în compoziție niciun aditiv alimentar”, arată InfoCons.

Practic, 10 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2015; 16 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2016; 22 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2018; 32 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2019; 32 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2021; 34 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2022.

„Observăm o creștere a numărului de aditivi diferiți cu 240% în 2022, față de 2015 și cu 6,25% față de ani 2021 și 2019. Și în 2022 se menține folosirea celor mai utilizati aditivi, la care se adaugă E211 (regăsit în 33 de produse și E202 (regăsit în 31 de produse), acidul lactic (E270)- prezent în 2022 în 40 produse, azorubina (E122)- prezent în 2022 în 39 de produse, albastrul briliant FCF (E133)- prezent în 2022 în 30 de produse, tartrazina (E102)- prezent în 2022 în 30 de produse, acidul citric (E330)- prezent în 2022 în 27 de produse, benzoatul de sodiu (E211)- prezent în în 2022 în 33 de produse, sorbat de potasiu (E202)- prezent în 2022 în 31 de produse”, potrivit sursei citate.

InfoCons atrage atenția asupra cutiilor cu ouă deja vopsite: trebuie citită cu atenție eticheta pentru a vedea detaliile despre vopseaua de ouă folosită,