Actualitate

Vacanța de schi 2026 | Vacanța mobilă a început în 3 județe din România: Când vor fi în vacanța specială a iernii elevii din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

De

Vacanța de schi 2026 | Vacanța mobilă a început în 3 județe din România: Când vor fi în vacanța specială a iernii elevii din Alba

În România a început vacanța de schi 2026. Pentru elevii din județele Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud, vacanța de schi a debutat luni, 9 februarie 2026, și se va întinde până vineri, 13 februarie 2026. 

Elevii din București și din alte 21 de județe vor intra în vacanța mobilă 2026 vineri, 13 februarie 2026, după terminarea cursurilor.

Elevii din Alba vor fi în vacanța de schi în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

Vacanța de schi are o durată de o săptămână și desparte modulele 3 și 4 de cursuri.

Săptămâna de vacanță mobilă, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Până la 1 aprilie 2025 inspectoratele au fost obligate să ia decizia stabilirii perioadei, reamintește Edupedu.ro.

