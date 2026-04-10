Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri

Vacanța de primăvară a elevilor coincide în 2026 cu sărbătorile pascale și oferă timp pentru relaxare, activități în familie, dar și călătorii scurte. În fiecare an, perioada vacanței de primăvară este stabilită prin structura anului școlar, iar datele exacte sunt de interes atât pentru părinți, cât și pentru profesori și elevi.

Vacanța de Paște 2026

Vacanța de Paște este una dintre pauzele din timpul anului școlar, programată în fiecare an în jurul sărbătorii pascale. În această perioadă, cursurile sunt suspendate pentru aproximativ o săptămână jumătate. Aceasta vacanță este cunoscută și ca vacanța de primăvară și face parte din structura oficială a anului școlar.

Când este vacanța de Paște 2026

Elevii din România au intrat în vacanța de Paște 2026 la începutul lunii aprilie. Pauza durează aproximativ o săptămână și jumătate și este programată astfel încât copiii să petreacă sărbătorile pascale acasă, alături de familie. Ultima zi de cursuri înainte de vacanță a fost vineri, 3 aprilie 2026. Vacanța a început oficial sâmbătă, 4 aprilie 2026.

Vacanța de primăvară din 2026 durează 11 zile calendaristice, în perioada: 4 aprilie – 14 aprilie 2026. Cursurile se reiau miercuri, 15 aprilie 2026. Atunci începe și ultimul modul de învățare al anului școlar, conform Edu.ro.

Cât durează vacanța de Paște

Când se încheie vacanța de primăvară

Vacanța de primăvară, numită și vacanța de Paște, se încheie marți, 14 aprilie 2026. Elevii revin la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, când începe ultimul modul de învățare al anului școlar. 4 aprilie 2026 – 14 aprilie 2026, în total 11 zile libere pentru elevi.

După această vacanță, cursurile continuă până aproape de sfârșitul lunii iunie, când începe vacanța de vară pentru majoritatea elevilor.

Când începe vacanța de vară

Vacanța de vară pentru elevii din România, în anul școlar 2025 – 2026, începe sâmbătă, 20 iunie 2026. Ultima zi de cursuri va fi vineri, 19 iunie. Vacanța de vară se întinde până duminică, 6 septembrie 2026, iar elevii vor reveni la școală luni, 7 septembrie 2026, când începe noul an școlar. Pentru majoritatea elevilor, aceasta este cea mai lungă pauză din an și durează aproximativ două luni și jumătate.

