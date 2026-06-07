CSM Unirea Alba Iulia, a doua ratare la rând a promovării în Liga 2! Lăsați pe alții!!!
CSM Unirea Alba Iulia, a doua ratare la rând a promovării în Liga 2! Lăsați pe alții!!!
Amărăciune? Da! Frustrare?? Daa!! Dezamăgire??? Daaa!!! CSM Unirea Alba Iulia a ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea în Liga 2, obiectivul declarat al grupării din Cetatea Marii Uniri, iar acest lucru apasă, dincolo de amărăciune, frustrare și dezamăgire.
Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia ratează al doilea an consecutiv promovarea în Liga 2! O nouă dezamăgire a „alb-negrilor”, SC Popești-Leordeni, promovare istorică
Echipa fanion a județului Alba s-a împiedicat iar și rămâne în mediocritatea eșalonului terț. Veți spune că sunt și alte cluburi care au îndrăznit să spere în timp și au trebuit să aștepte, gen CSM Reșița, Gloria Bistrița sau Corvinul Hunedoara, iar Craiova a suferit 35 de ani pentru un nou titlu! Da, este adevărat, dar în același timp este clar că la Alba Iulia trebuie să se schimbe ceva în această vară care să anunță una fierbinte și în același timp hotărâtoare.
De ce… „Lăsați pe alții!!!”? Simplu, pentru că așa este normal, când se ratează un obiectiv! Fără a apăsa prea mult pe butonul critic, deși poate s-ar cuveni, reiterăm câteva aspecte. La CSM Unirea Alba Iulia, mulțumită administrației locale, care a salvat echipa de la dispariție în 2022, sunt condiții pentru performanță, a se citi o accedere la eșalonul superior. Buget generos, condiții salariale mult peste media Ligii 3, cantonamente în străinătate, practic o situație de invidiat pentru multe participante la acest nivel.
Plecând de la acest aspect, apar pretențiile, iar când se ratează, an după an, e cazul să fie pus piciorul în prag. Nu arătăm cu degetul, nu dăm verdicte, nu executăm pe nimeni, daar..
Punctual, privind retrospectiv, se iscă ceva întrebări, la care, dacă găsiți răspunsuri, voi, cei implicați, poate că identificați și cauzele acestei noi ratări.
Plecăm de la acea ședință, de vara trecută, după barajul cu SCM Rm. Vâlcea! Atunci se părea că s-a îngropat „securea războiului” și toți cei implicați vor trage în aceeași direcție! Dar, nu! Dimpotrivă, abia s-a închis ușa biroului primarului și deja au început frecușurile și taberele s-au cristalizat! Cu legături dubioase și oneroase, în același timp…
Simplu, privind retrospectiv, acum, în punctul maxim al dezamăgirii, întrebăm și noi…
Ce rost a avut aducerea în club a unui personaj controversat, gen B.A., ce avea la activ rateurile recente numite Gloria Bistrița sau CS Universitar Alba Iulia?! Credeați că puteți facilita, prin manevre oneroase, traseul spre Liga 2? Uite că n-a ieșit! Cineva, acolo sus n-a vrut! Și de aici derivă multe, multe alte nuanțe, plus tensiune acumulată în timp. Nu intrăm în alte detalii, campanii concertate în mediul online, pentru anumite interese, fricțiuni în club între aripile din conducere, avide să fie la butoane, să decidă, pe banii publici.
Ați reușit să-l executați pe Pelici, considerat vinovat în toamnă că treaba nu merge! Și?… Timpul a trecut, suntem în vara anului 2026, în același punct ca în urmă cu un an, sau chiar doi! În Liga 3, cu două campanii de promovare ratate! Când veți găsi, cei din club și din administrația locală, vinovații și veți acționa în consecință, poate mai avem o șansă!
Pentru că, în actuala configurație fotbalistică a clubului, lucrurile nu au fost deloc normale, iar dacă se continuă așa, înseamnă că vreți altceva! Ce? Nu știm! La urma urmei, un copil, dacă ia notă mică la lucrarea de control (că teză e prea mult), este pedepsit de părinți și pus să tocească! Nuu???
Se spune că „după război, mulți viteji se arată”… E adevărat, însă, pe de altă parte, când oferi, generos, bani publici, trebuie să ai pretenții, rezultate și performanțe.
Cam aceasta e ordinea firească a lucrurilor... Când nu sunt, rezultate și performanțe… PAAAA!
Atât! Nu ne-am răcorit deloc…
La urma urmei, nu suntem în măsură și nici îndreptățiți să luăm decizii.
Alții trebuie să o facă…
ALOOO, Primăria? Se aude?! Aveți legătura!
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